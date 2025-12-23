United Cup: el torneo que iniciará el 2026 para el tenis mundial en la previa del Abierto de Australia

Argentina será uno de los equipos participantes en la United Cup, el certamen mixto por equipos que pondrá en marcha la temporada 2026 del tenis mundial y servirá de preparación para el Abierto de Australia.
El torneo se jugará en Perth y Sidney desde el viernes 2 hasta el domingo 11 de enero y contará con la presencia de varios top 10 tanto de la ATP como de la WTA y otorgará puntos para el ranking.
Según el sitio oficial del certamen el conjunto argentino estará integrado por Sebastián Báez (45), Marco Trungelliti (136), Guido Andreozzi (33 en dobles), Solana Sierra (66), Lourdes Carlé (128) y Nicole Fossa Huergo (110 en dobles).
Argentina tendrá un grupo muy difícil ya que jugará con Estados Unidos, liderado por Taylor Fritz (6) y Coco Gauff (3), y con España, que tendrá como figuras a Jaume Munar (36) y Jessica Bouzas (42).
Argentina pondrá en marcha el torneo el viernes 2 de enero a las 10 hora local (las 23 de jueves 1 en Argentina) frente a España y luego jugará con Estados Unidos el sábado 3 a las 17 hora local (6 hora argentina).
El programa de partidos de la United Cup
Cada serie constará de un single masculino y uno femenino, seguido de un partido de dobles mixto.
Los singles se jugarán al mejor de tres sets, con tie break, y el dobles mixto se jugará a dos sets con tie break y si es necesario un súper tie break (a 10 puntos).
Los ganadores de cada grupo y el mejor segundo de cada sede se clasificarán a los cuartos de final.
Los ganadores avanzarán a las semifinales y final, instancias que se jugarán en Sidney.