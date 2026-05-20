El eclipse solar más largo del siglo: fecha, hora y por qué no se repetirá hasta el año 2183

eclipse solar, fenomeno astronomico, pais En agosto, el eclipse solar será total y no se repetirá hasta 2183. Imagen ilustrativa.

De acuerdo con los horarios internacionales informados para el evento, la fase parcial comenzará a las 15:34 UTC. La totalidad se iniciará a las 16:58, alcanzará su máximo a las 17:46 y finalizará a las 18:34. El último contacto parcial se extenderá hasta las 19:57 UTC.

Durante esos minutos, el cielo podría oscurecerse lo suficiente como para permitir la observación de estrellas y algunos planetas. Además, aparecerán dos de los efectos visuales más buscados por aficionados y astrónomos: las llamadas “Perlas de Baily”, pequeños destellos de luz solar que atraviesan los valles de la superficie lunar, y el conocido “Anillo de diamante”, cuando solo queda visible un punto brillante alrededor del borde del Sol.

El eclipse solar podrá verse en Islandia, España y parte del Ártico

Uno de los países donde el eclipse generó mayor expectativa es España. Según datos difundidos por organismos especializados, el fenómeno cruzará el territorio español de oeste a este, desde La Coruña hasta Palma de Mallorca. Galicia será una de las primeras regiones en ingresar en la franja de oscuridad total.

Total Solar Eclipse Observation Máxima expectativa por el eclipse solar total que se dará en agosto de 2026. Foto: archivo

En La Coruña, por ejemplo, el eclipse comenzará a las 19:31, alcanzará su máximo a las 20:28 y finalizará a las 21:22. Allí, la fase total tendrá una duración estimada de 76 segundos.

También podrán observar la totalidad del fenómeno ciudades como Bilbao, Santander, Zaragoza, Valladolid, Valencia, Oviedo y Gijón, además de distintos puntos de las Islas Baleares.

En Islandia, las mejores ubicaciones previstas para la observación incluyen Reikiavik, Keflavík, Borgarnes e Ísafjörður. Mientras tanto, Groenlandia tendrá algunos de los puntos más extremos del recorrido, como Station Nord.

eclipse, fenomeno astronomico, cielo El fenómeno astronómico que protagonizará 2026, un eclipse solar total que no se repetirá hasta 2183. Foto: archivo

El eclipse coincidirá además con otro fenómeno astronómico destacado: la lluvia de meteoros Perseidas. Esa combinación permitirá que miles de personas puedan observar, en una misma noche, un eclipse total de Sol y una de las lluvias de estrellas más intensas del año.