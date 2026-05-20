El pez de Argentina que se descartaba en latas y hoy su especie es más codiciada que el salmón

Una de las primeras curiosidades de este pez es su tamaño. Puede superar los 30 kilos, lo que ya lo convierte en una pieza destacada dentro de la pesca deportiva. Pero no es solo grande. También es un pez rápido, activo y con un comportamiento depredador muy marcado.

No es una presa sencilla. Suele ignorar señuelos y carnadas, lo que hace que su captura sea un verdadero desafío incluso para pescadores experimentados. Esa dificultad es una de las razones principales por las que genera tanta pasión. No es un pez que se “consigue”, sino uno que se intenta atrapar una y otra vez.

Pez limón (2)

Un pez particular

Otra curiosidad importante es su forma de alimentarse. El pez limón es un depredador que puede cazar otros peces y, en algunos casos, actuar de manera coordinada, rodeando cardúmenes. Este comportamiento lo vuelve eficiente dentro del ecosistema marino y refuerza su imagen de pez fuerte y estratégico.

Su presencia en Argentina también tiene un patrón claro: aparece principalmente entre la primavera y el verano. En esos meses migra desde aguas más cálidas del norte, especialmente desde Brasil y Uruguay, hacia el Mar Argentino. No es una especie fija del lugar, sino un visitante estacional.

Sin embargo, su recorrido no es totalmente estable. En los últimos años se lo observa cada vez más hacia el sur, lo que abre interrogantes sobre cambios en el ambiente marino y en las condiciones del océano. También hay aspectos de su biología que aún no están del todo claros. Uno de los principales misterios es su reproducción. Se cree que ocurre en zonas profundas del sur de Brasil, pero todavía no está completamente confirmado.