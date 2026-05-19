Carlos Alcaraz, lesionado, anunció que no defenderá el título de Wimbledon y su futuro es incierto

"Son dos torneos realmente especiales para mí y los echaré mucho de menos. ¡Seguimos trabajando para volver lo antes posible!", dijo Carlitos quien no juega desde el Trofeo Conde de Godó, en Barcelona, y se bajó consecutivamente de los Masters 1000 de Madrid y Roma, además de Roland Garros, donde también es campeón vigente.

Alcaraz jugó su último partido oficial el 14 de abril de este año, cuando venció al finlandés Otto Virtanen en la segunda ronda del ATP 500 de Barcelona. En ese encuentro, la molestia en su muñeca derecha empeoró, obligándolo a bajarse antes de disputar los octavos de final.

El tenista nacido en Murcia lleva poco más de un mes sin competir, y debido al anuncio de su baja para toda la gira sobre césped, su inactividad se estirará por al menos dos meses más.

Cómo quedará Alcaraz en el ranking tras ausentarse de Roland Garros y Wimbledon

Pese a no defender los títulos de Roma y Roland Garros, que implican 3.000 puntos, Alcaraz seguirá siendo el número 2 del mundo aunque Alexander Zverev, número 3, se corone en París.

El problema es que tampoco defenderá los 2.000 puntos de Wimbledon y es prácticamente un hecho que en julio bajará al puesto 3 o 4 del ranking mundial según los resultados que logren sus más cercanos seguidores.