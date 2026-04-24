Carlos Alcaraz no defenderá el título en Roland Garros: el anuncio del español

Carlos Alcaraz, lesionado en la muñeca derecha, confirmó a través de sus redes sociales que no jugará el Masters 1000 de Roma y tampoco defenderá el título en Roland Garros, segundo Grand Slam de la temporada.
Carlos Alcaraz, lesionado en la muñeca derecha, confirmó que no jugará el Masters 1000 de Roma y tampoco defenderá el título en Roland Garros.
Carlos Alcaraz, lesionado en la muñeca derecha, confirmó a través de sus redes sociales que no jugará el Masters 1000 de Roma y tampoco defenderá el título en Roland Garros, segundo Grand Slam de la temporada.
"Después de los resultados de las pruebas realizadas hoy, hemos decidido que lo más prudente es ser cautos y no participar en Roma y Roland Garros, a la espera de valorar la evolución para decidir cuándo volveremos a la pista", dijo el español quien resignó el número uno del mundo a manos de Jannik Sinner tras caer en la final del Masters 1000 de Montecarlo.
"Es un momento complicado para mí, pero estoy seguro de que saldremos más fuertes de aquí", dijo Carlitos quien hace pocos días debió bajarse de los dos torneos más importantes de su país: el ATP 500 de Barcelona y el Masters 1000 de Madrid.
El español sufre una inflamación en el tendón de la muñeca derecha, lo cual afecta también al cartílago y en sus últimas apariciones públicas se lo vio con una férula para inmovilizar la zona.
"Una noticia desgarradora: Carlos Alcaraz, nuestro campeón de 2024 y 2025, no podrá defender su título en Roland Garros 2026 debido a una lesión en la muñeca. ¡Te deseamos lo mejor en tu recuperación, Carlos, te extrañaremos!", expresaron las redes del torneo parisino que comenzará el 18 de mayo.
Con solo 22 años, Alcaraz completó en enero en Australia los 4 títulos del Grand Slam, pero luego resignó el número 1 ante Sinner en Montecarlo y el último martes 14 de abril jugó su último partido ante el finlandés Virtanen y aunque ganó 6-4 y 6-2 luego no pudo enfrentar al checo Machac en octavos.
Al no participar de Roma y Roland Garros, el español resignará 3.000 puntos y habrá que ver si puede estar en Wimbledon.
El de Murcia no falta a un Grand Slam desde el Abierto de Australia 2023 y ganó tres de los últimos cuatro majors ya que se había consagrado en Roland Garros y el US Open 2025, además del Abierto de Australia 2026.