Carlos Alcaraz no defenderá el título en Roland Garros: el anuncio del español

El español sufre una inflamación en el tendón de la muñeca derecha, lo cual afecta también al cartílago y en sus últimas apariciones públicas se lo vio con una férula para inmovilizar la zona.

"Una noticia desgarradora: Carlos Alcaraz, nuestro campeón de 2024 y 2025, no podrá defender su título en Roland Garros 2026 debido a una lesión en la muñeca. ¡Te deseamos lo mejor en tu recuperación, Carlos, te extrañaremos!", expresaron las redes del torneo parisino que comenzará el 18 de mayo.

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Carlos Alcaraz y una lesión que impacta al tenis mundial

Con solo 22 años, Alcaraz completó en enero en Australia los 4 títulos del Grand Slam, pero luego resignó el número 1 ante Sinner en Montecarlo y el último martes 14 de abril jugó su último partido ante el finlandés Virtanen y aunque ganó 6-4 y 6-2 luego no pudo enfrentar al checo Machac en octavos.

Al no participar de Roma y Roland Garros, el español resignará 3.000 puntos y habrá que ver si puede estar en Wimbledon.

El de Murcia no falta a un Grand Slam desde el Abierto de Australia 2023 y ganó tres de los últimos cuatro majors ya que se había consagrado en Roland Garros y el US Open 2025, además del Abierto de Australia 2026.