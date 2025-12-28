Valentín Barco volvió a hablar sobre su salida de Boca y la relación con Riquelme y el Consejo de Fútbol

futbol-barco-valentin-racing strasburgo-2025. (1) El Colo Valentín Barco llegó en junio al Racing de Estrasburgo y se muestra afianzado en el fútbol galo.

Barco habló de una salida prematura de Boca

Atento a su presente futbolístico en Europa, donde ha jugado también en el Sevilla de España, Barco bajó la tensión con el club que lo formó y explicó que su intención inicial era continuar en Boca por un tiempo más: “Yo llamaba porque la idea nuestra era seguir seis meses o un año más en Boca, pero ya pasó; estoy feliz por mi presente”, señaló.

Sin embargo el Colo tiene presente los días previos a su partida de Boca y mencionó la ruptura del diálogo con el Consejo de Fútbol. “Los últimos días antes de irme había llamado a los del Consejo de Fútbol y no me contestó nadie. Como dije antes, creo que ya se dieron cuenta de cómo fueron las cosas. A Riquelme no le contestaría nada porque no vale la pena meterme ahí”, sostuvo.

El sueño de volver al "primer amor": Boca

En el cierre, Valentín Barco tiene presente la buena relación que estableció con el hincha xeneize. "Estoy muy agradecido con la gente y me gustaría devolverles todo el cariño que me dieron”, reveló.

Valentín-Barco.jpg Valentín Barco, más allá de las diferencias con la dirigencia, está agradecido con la hinchada xeneize y sueña con volver a vestir la azul-oro.

Durante su etapa en el primer equipo de Boca, Valentín Barco disputó 35 partidos oficiales en todas las competiciones, con un gol y cuatro asistencias.

Barco, ya consolidado como una de las revelaciones de la Ligue 1 y figura del Racing de Estrasburgo, atraviesa un presente destacado en Europa que contrasta con el abrupto cierre de su ciclo en Boca.

Tras un prolongado conflicto con la dirigencia encabezada por Riquelme, Barco dejó el fútbol argentino en enero del año pasado, pasó por el Brighton de Inglaterra, fue cedido al Sevilla y terminó afianzándose en el fútbol francés con la camiseta del Racing de Estrasburgo.

En el fútbol francés, el lateral izquierdo de 21 años ha mostrado buenos números: un total de 1.636 minutos en cancha para 22 partidos, 14 en la Ligue, 5 en la UEFA Conference (2 en la clasificación), y 1 en la Copa de Francia. Allí ha convertido 1 gol y aportó 6 asistencias.