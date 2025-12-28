Valentín Barco volvió a hablar sobre su salida de Boca y la relación con Riquelme y el Consejo de Fútbol

El Colo Valentín Barco, una de las grandes promesas de Boca Juniors y del fútbol argentino, llenó otra página de polémica sobre su ida del club de la Ribera y volvió a cuestionar a Juan Román Riquelme y a la conducción del club.
El actual jugador del Racing de Estrasburgo de la primera división del fútbol francés, donde llegó en junio pasado, volvió a referirse a su conflictiva salida del club, ocurrida a comienzos de 2024, y aseguró que "no le sorprendieron las declaraciones" posteriores del actual presidente xeneize Juan Román Riquelme.
El Colo Valentín Barco, ex Brighton de Inglaterra, volvió sobre aquel episodio y fue tajante al referirse al vínculo roto con la actual conducción del club: “No me generó nada lo que dijo Román después de mi salida, no me esperaba nada ni me sorprendió. En ese momento el hincha se dio cuenta y estoy muy agradecido con ellos porque siempre me bancaron”, afirmó el volante que ha vestido la camiseta de la Selección argentina mayor y Sub 20.
Atento a su presente futbolístico en Europa, donde ha jugado también en el Sevilla de España, Barco bajó la tensión con el club que lo formó y explicó que su intención inicial era continuar en Boca por un tiempo más: “Yo llamaba porque la idea nuestra era seguir seis meses o un año más en Boca, pero ya pasó; estoy feliz por mi presente”, señaló.
Sin embargo el Colo tiene presente los días previos a su partida de Boca y mencionó la ruptura del diálogo con el Consejo de Fútbol. “Los últimos días antes de irme había llamado a los del Consejo de Fútbol y no me contestó nadie. Como dije antes, creo que ya se dieron cuenta de cómo fueron las cosas. A Riquelme no le contestaría nada porque no vale la pena meterme ahí”, sostuvo.
En el cierre, Valentín Barco tiene presente la buena relación que estableció con el hincha xeneize. "Estoy muy agradecido con la gente y me gustaría devolverles todo el cariño que me dieron”, reveló.
Durante su etapa en el primer equipo de Boca, Valentín Barco disputó 35 partidos oficiales en todas las competiciones, con un gol y cuatro asistencias.
Barco, ya consolidado como una de las revelaciones de la Ligue 1 y figura del Racing de Estrasburgo, atraviesa un presente destacado en Europa que contrasta con el abrupto cierre de su ciclo en Boca.
Tras un prolongado conflicto con la dirigencia encabezada por Riquelme, Barco dejó el fútbol argentino en enero del año pasado, pasó por el Brighton de Inglaterra, fue cedido al Sevilla y terminó afianzándose en el fútbol francés con la camiseta del Racing de Estrasburgo.
En el fútbol francés, el lateral izquierdo de 21 años ha mostrado buenos números: un total de 1.636 minutos en cancha para 22 partidos, 14 en la Ligue, 5 en la UEFA Conference (2 en la clasificación), y 1 en la Copa de Francia. Allí ha convertido 1 gol y aportó 6 asistencias.