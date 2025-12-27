Inicio Ovación Fútbol Deportivo Maipú
Fausto Montero y su regreso al Deportivo Maipú: "Es un lindo desafío"

Fausto Montero será el gran referente del Deportivo Maipú en el 2026. El volante habló con Ovación de su vuelta al club

Omar Romero
Foto: Nicolás Rios/ Diario UNO

Fausto Montero volverá a jugar en el Deportivo Maipú en la Primera Nacional 2026. El experimentado volante, que viene de actuar en Atlanta y tendrá su segunda etapa en el club, habló del desafío de estar en el Cruzado, donde estuvo tres años.

Alexis Matteo, entrenador del Deportivo Maipú, contará con la experiencia de Fausto Montero.

Fausto Montero habló este sábado con Ovación, y dijo: "La verdad que estoy muy contento de poder volver al club, es un lindo desafío, me siento feliz que nuevamente la institución me abra las puertas. Surgió la oportunidad y no lo dudé, me siento con muchas ganas de sumarme a la pretemporada ahora en enero y aportar como siempre lo mejor para el grupo y lo mejor adentro de la cancha".

"La vuelta a Mendoza me da mucha felicidad, siempre me tratan muy bien y a mi familia le gusta mucho el lugar", contó.

"Quiero mandarles un saludo grande a todos los hinchas botelleros, gracias por el cariño y el respeto de siempre y quiero que brindemos por un gran 2026", afirmó Fausto Montero.

Fausto Montero volverá a ponerse la camiseta del Deportivo Maipú en el 2026.

Los objetivos que tiene Fausto Montero en el Deportivo Maipú

El experimentado jugador que tiene un gran recorrido en el fútbol se refirió a las expectativas que tiene de jugar en el Cruzado. "Me siento muy motivado, siento que puedo contagiar a los más chicos, donde se ve que hay un grupo muy bien armado. Me encanta competir en todo sentido, así que tenemos que meternos de lleno en lo que viene porque va a ser un lindo año; nos tocó una zona hermosa con grandes rivales y jugaremos una Copa Argentina que siempre es una gran vidriera", opinó.

Fausto Montero analizó el 2025 que vivió en Atlanta

Fausto Montero hizo referencia al 2025 que tuvo en Atlanta."Fue un buen año, tuvimos una gran primer semestre y en el segundo nos faltó encontrar una regularidad de visitante. Pero en líneas generales se hizo un gran campeonato porque el club no venía teniendo buenas actuaciones en la Primera Nacional, no venía siendo protagonista y eso se logró", explicó.

"Después te toca quedar afuera en el Reducido, que es un torneo totalmente aparte y donde la ventaja deportiva no te asegura nada", cerró.

El recorrido de Fausto Montero

Fausto Montero se inició en Unión de Santa Fe (2009-16) para luego pasar por Arsenal de Sarandí (2016), Independiente Rivadavia (jugó 35 partidos en 2017), Argentinos Juniors (2018-20), Sarmiento de Junín (2021), Deportivo Maipú (2022-2024) y Atlanta (2025).

