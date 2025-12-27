Inicio Ovación Fútbol Independiente Rivadavia
Torneo Clausura femenino

Gustavo Gallardo, el DT de Independiente Rivadavia, analizó la final que se viene ante Godoy Cruz

Gustavo Gallardo, entrenador de Independiente Rivadavia, analizó la final del Clausura femenino que su equipo jugará con Godoy Cruz este domingo

Omar Romero
Por Omar Romero [email protected]
Gustavo Gallardo es el entrenador de Independiente Rivadavia que aspira a ganar la final del Clausura femenino ante Godoy Cruz.

Foto: Prensa Independiente Rivadavia

Este domingo desde las 17, en la cancha de Gutiérrez Sport Club, se medirán Independiente Rivadavia y Godoy Cruz por la final del Torneo Clausura del fútbol femenino, que organiza la Liga Mendocina de Fútbol. El partido iba a jugarse el domingo pasado en la cancha del Deportivo Maipú y se suspendió.

En la previa del trascendental partido, Diario UNO habló con Gustavo Gallardo, DT de Independiente Rivadavia.

Las Leprosas están motivadas para jugar con las Tombinas la gran final del fútbol Femenino.

Gustavo Gallardo antes del partido de las Leprosas con las Tombinas, opinó: "Lo vivo con mucha intensidad, es una final. Estamos contagiados por lo que ha hecho Independiente Rivadavia, que vive un momento histórico en el masculino y en el femenino. La dirigencia nos ha apoyado muchísimo en todo lo que estamos haciendo con nuestras jugadoras".

"Esperamos poder cerrar el año ganando esta final. Fue una desilusión y tristeza que no se haya podido jugar el domingo pasado", agregó.

"En lo personal representa mucho poder jugar con Godoy Cruz esta final. Nos hemos enfrentado en varios partidos, este es un encuentro aparte, porque es una final", opinó Gustavo Gallardo, DT de Independiente Rivadavia.

Gustavo Gallardo está motivado dirigiendo a la Lepra en el fútbol femenino.

Gustavo Gallardo, DT de Independiente Rivadavia habló de las virtudes de sus jugadoras

"Estoy desde enero en el fútbol femenino, hemos construido un gran equipo con chicas que juegan muy bien al fútbol. Han llevado a la perfección lo que les pedimos a la cancha. Pudimos ganar el Torneo Regional, nos hemos posicionado dentro los cuatro primeros equipos de la Argentina, nos falta jugar la semifinal y ahora estamos en la final del Clausura", reveló Gallardo.

Los inicios de Gustavo Gallardo

Gustavo Gallardo tiene 58 años, arrancó como ayudante de campo del Fiti Estrada en Andes Talleres, en el 2015. También trabajaron juntos en el Deportivo Guaymallén. También dirige a Don Orione en el Futsal y fue el entrenador de la Selección Mendocina de Futsal.

La final del Torneo Clausura fue programada inicialmente en el estadio del Deportivo Maipú para el pasado domingo, pero fue suspendida minutos antes del inicio por falta de garantías.

La final femenina del Torneo Clausura se jugará en Gutiérrez Sport Club

Para este encuentro definitorio entre Leprosas y Tombinas, la Liga Mendocina de Fútbol permitirá la presencia de público y podrán ingresar las parcialidades de ambos equipos, pero tendrá un aforo limitado de 150 hinchas por bando.

