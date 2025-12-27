Gustavo Gallardo, el DT de Independiente Rivadavia, analizó la final que se viene ante Godoy Cruz

"Esperamos poder cerrar el año ganando esta final. Fue una desilusión y tristeza que no se haya podido jugar el domingo pasado", agregó.

"En lo personal representa mucho poder jugar con Godoy Cruz esta final. Nos hemos enfrentado en varios partidos, este es un encuentro aparte, porque es una final", opinó Gustavo Gallardo, DT de Independiente Rivadavia.

Gustavo Gallardo DT de Independiente Rivadavia femenino.1 Gustavo Gallardo está motivado dirigiendo a la Lepra en el fútbol femenino. Foto: Prensa Independiente Rivadavia

Gustavo Gallardo, DT de Independiente Rivadavia habló de las virtudes de sus jugadoras

"Estoy desde enero en el fútbol femenino, hemos construido un gran equipo con chicas que juegan muy bien al fútbol. Han llevado a la perfección lo que les pedimos a la cancha. Pudimos ganar el Torneo Regional, nos hemos posicionado dentro los cuatro primeros equipos de la Argentina, nos falta jugar la semifinal y ahora estamos en la final del Clausura", reveló Gallardo.

Los inicios de Gustavo Gallardo

Gustavo Gallardo tiene 58 años, arrancó como ayudante de campo del Fiti Estrada en Andes Talleres, en el 2015. También trabajaron juntos en el Deportivo Guaymallén. También dirige a Don Orione en el Futsal y fue el entrenador de la Selección Mendocina de Futsal.

La final del Torneo Clausura fue programada inicialmente en el estadio del Deportivo Maipú para el pasado domingo, pero fue suspendida minutos antes del inicio por falta de garantías.

La final femenina del Torneo Clausura se jugará en Gutiérrez Sport Club

Para este encuentro definitorio entre Leprosas y Tombinas, la Liga Mendocina de Fútbol permitirá la presencia de público y podrán ingresar las parcialidades de ambos equipos, pero tendrá un aforo limitado de 150 hinchas por bando.