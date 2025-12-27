Deportivo Maipú se prepara para un 2026 donde tendrá doble competencia

Deportivo Maipú está armando su plantel de cara a la temporada 2026 donde buscará el ansiado ascenso a la máxima categoría del fútbol argentino. El Cruzado, el equipo dirigido por Alexis Matteo en su estreno en la Zona B del torneo de la Primera Nacional jugará de visitante ante Agropecuario.
El regreso del Cruzado a su estadio será el segundo de semana de febrero ante Atlético Rafaela, el equipo que logró el ascenso a la Primera Nacional.
Los refuerzos del Deportivo Maipú
Deportivo Maipú hasta el momento ha incorporado cuatro refuerzos. La última adquisición en el mercado de pases fue Agustín Pavón -arquero proveniente de Gutiérrez Sport Club, formado en las inferiores de Independiente Rivadavia.
Otras adquisiciones son: el delantero paraguayo Felipe Rivarola, ex jugador del Atlético San Martín; el volante mendocino -ex Alvarado de Mar del Plata- Juan Pablo Gobetto; y Fausto Montero, volante que regresa al club proveniente de Atlanta, quien tendrá su segunda etapa en la institución.
En los próximos días la dirigencia anunciaría la llegada de nuevos refuerzos.
Los jugadores que renovaron contrato
Nahuel Galardi, Juan Pablo De La Reta, Víctor Barrera, Juan Manuel Sánchez, Franco Saccone, Juan Cruz Arno, Mirko Bonfigli, Arón Agüero, Tomás Silva, Luciano Arnijas y Diego Gaitán, extendieron sus vínculos con la institución que preside Hernán Sperdutti.
Deportivo Maipú volverá al trabajo el 3 de enero
El plantel del Deportivo Maipú trabajó hasta el 20 de diciembre pasado, y tiene una breve licencia por las Fiestas de Fin de Año, por lo que los jugadores deberán retornar a la actividad de pretemporada el próximo 3 de enero.
El plantel trabajará de cara a la nueva temporada donde tendrá dos competencias que serán el torneo de la Primera Nacional 2026 y la Copa Argentina, donde se enfrentará frente a Deportivo Riestra, equipo de primera división.