Deportivo Maipú se prepara para un 2026 donde tendrá doble competencia

Otras adquisiciones son: el delantero paraguayo Felipe Rivarola, ex jugador del Atlético San Martín; el volante mendocino -ex Alvarado de Mar del Plata- Juan Pablo Gobetto; y Fausto Montero, volante que regresa al club proveniente de Atlanta, quien tendrá su segunda etapa en la institución.

En los próximos días la dirigencia anunciaría la llegada de nuevos refuerzos.

aron agüero Arón Agüero es uno de los jugadores que renovó en el Deportivo Maipú.

Los jugadores que renovaron contrato

Nahuel Galardi, Juan Pablo De La Reta, Víctor Barrera, Juan Manuel Sánchez, Franco Saccone, Juan Cruz Arno, Mirko Bonfigli, Arón Agüero, Tomás Silva, Luciano Arnijas y Diego Gaitán, extendieron sus vínculos con la institución que preside Hernán Sperdutti.

Deportivo Maipú volverá al trabajo el 3 de enero

El plantel del Deportivo Maipú trabajó hasta el 20 de diciembre pasado, y tiene una breve licencia por las Fiestas de Fin de Año, por lo que los jugadores deberán retornar a la actividad de pretemporada el próximo 3 de enero.

El plantel trabajará de cara a la nueva temporada donde tendrá dos competencias que serán el torneo de la Primera Nacional 2026 y la Copa Argentina, donde se enfrentará frente a Deportivo Riestra, equipo de primera división.