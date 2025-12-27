Secuestraron más de 4.500 unidades de pirotecnia en la Ciudad de Mendoza

Pirotecnia.jpg Para denunciar la venta de pirotecnia, los vecinos cuentan con el número 147 y el chatbot municipal a través de WhatsApp al 261 468-4551.

Desde la comuna, liderada por el intendente Ulpiano Suarez, se hizo hincapié en la importancia de la concientización de comerciantes y vecinos.

Se recordó el impacto negativo de la pirotecnia en personas con discapacidad, trastornos del espectro autista, sensibilidad auditiva, adultos mayores, bebés y animales.

Cómo denunciar el uso y venta de pirotecnia en la Ciudad de Mendoza

Para denunciar la venta ilegal de pirotecnia, los vecinos tienen a disposición el número 147 y el chatbot municipal a través de WhatsApp al 261 468-4551.

La normativa vigente en la Ciudad de Mendoza prohíbe tanto la venta como el uso de estos elementos. Las infracciones conllevan el decomiso inmediato y sanciones económicas que pueden alcanzar las 5.000 UTM, es decir, $4,7 millones.

Aquellos que ya fueron multados enfrentarán las sanciones máximas y serán evaluados por el Jurado Vecinal. Los controles preventivos continuarán durante las celebraciones de Año Nuevo, buscando promover festividades más seguras, inclusivas y responsables.

A pesar de estar prohibida, en esta Navidad hubo 11 personas heridas por uso de pirotecnia en Mendoza.