Como parte de los operativos de control previos a las celebraciones de Año Nuevo, el Municipio de la Ciudad de Mendoza intensificó las acciones para prevenir la venta y uso de pirotecnia. Como resultado, ya se incautaron más de 4.500 unidades de distintos productos, los cuales fueron retirados por personal de la División Explosivos de la Policía para su destrucción.
Secuestraron más de 4.500 unidades de pirotecnia en la Ciudad de Mendoza
Además, se reforzaron las vías para denunciar la venta de pirotecnia a través del 147 y del chatbot municipal disponible por WhatsApp
Los procedimientos se concretaron en diversos puntos de la capital mendocina, con especial énfasis en la lucha contra la venta ambulante. Las multas pueden alcanzar casi los $5 millones, dependiendo del grado de infracción.
Entre la mercadería decomisada se incluyen cañitas voladoras, bengalas, morteros, petardos, tortas luminosas, baterías y fósforos petardos, entre otros elementos de pirotecnia.
Desde la comuna, liderada por el intendente Ulpiano Suarez, se hizo hincapié en la importancia de la concientización de comerciantes y vecinos.
Se recordó el impacto negativo de la pirotecnia en personas con discapacidad, trastornos del espectro autista, sensibilidad auditiva, adultos mayores, bebés y animales.
Cómo denunciar el uso y venta de pirotecnia en la Ciudad de Mendoza
Para denunciar la venta ilegal de pirotecnia, los vecinos tienen a disposición el número 147 y el chatbot municipal a través de WhatsApp al 261 468-4551.
La normativa vigente en la Ciudad de Mendoza prohíbe tanto la venta como el uso de estos elementos. Las infracciones conllevan el decomiso inmediato y sanciones económicas que pueden alcanzar las 5.000 UTM, es decir, $4,7 millones.
Aquellos que ya fueron multados enfrentarán las sanciones máximas y serán evaluados por el Jurado Vecinal. Los controles preventivos continuarán durante las celebraciones de Año Nuevo, buscando promover festividades más seguras, inclusivas y responsables.
A pesar de estar prohibida, en esta Navidad hubo 11 personas heridas por uso de pirotecnia en Mendoza.