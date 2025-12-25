Un momento de extrema tensión se vivió en Barrio Providencia, Córdoba, cuando un vecino quemó a dos niñas con pirotecnia utilizada minutos después de que sean las doce de la noche. Las dos afectadas ingresaron llorando a su vivienda acusando lesiones.
VIDEO: un vecino quemó a dos niñas con pirotecnia y todo terminó en escándalo
Tanto la explosión de la pirotecnia como la violenta pelea quedó grabada por las cámaras de seguridad. El video, en la nota
Con muchas preguntas, los padres salieron a la vereda a ver quién era el responsable y, al ver que lo era un vecino, se desató una violenta pelea en plena calle.
Violenta pelea en Córdoba: un vecino quemó a dos niñas con pirotecnia
Tanto la explosión de la pirotecnia como la riña quedó grabada por las cámaras de seguridad de los domicilios y por vecinos. Al llegar la Policía, la situación pudo ser controlada.
El servicio de emergencias que arribó al lugar constató que las niñas tenían quemaduras superficiales en ambas piernas. Como no eran lesiones de gravedad, no fueron trasladadas a ningún hospital.
En tanto, los oficiales también hablaron con el hombre que arrojó el explosivo y dijo que había sufrido heridas tras la pelea. Le diagnosticaron escoriaciones en las piernas y tampoco requirió ser llevado a un centro de salud.