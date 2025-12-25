VIDEO: un vecino quemó a dos niñas con pirotecnia y todo terminó en escándalo

Embed - El Doce on Instagram: "Tiraron pirotecnia, quemaron a dos nenas y todo terminó en una pelea La Navidad fue accidentada para dos nenas de barrio Providencia de Córdoba. Apenas después de las 00 estaban jugando en el patio de su casa de calle 12 de Octubre con otros niños, cuando pirotecnia cayó desde la calle y las lesionó. Tal como se observa en los videos que llegaron a El Doce, los padres salieron a la vereda a ver quién era el responsable y se desató una pelea. De acuerdo a lo que precisó la Policía, fueron hasta la casa con un servicio de emergencias que constató que las niñas tenían quemaduras superficiales en ambas piernas. Más información en nuestra web #eldoce #pirotecnia #heridas #Navidad #cordoba" View this post on Instagram

El servicio de emergencias que arribó al lugar constató que las niñas tenían quemaduras superficiales en ambas piernas. Como no eran lesiones de gravedad, no fueron trasladadas a ningún hospital.

En tanto, los oficiales también hablaron con el hombre que arrojó el explosivo y dijo que había sufrido heridas tras la pelea. Le diagnosticaron escoriaciones en las piernas y tampoco requirió ser llevado a un centro de salud.