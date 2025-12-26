Copa África: Egipto ganó con lo justo y el anfitrión Marruecos no pudo con Mali

salah 1 Salah rescató una vez más a Egipto en la Copa África.

Un gol de penal de Mohamed Salah le dio la victoria a los egipcios sobre Sudáfrica y aunque aún falta una fecha le permitió asegurar la clasificación a octavos de final ya que suman 6 puntos, los Bafana Bafana quedaron con 3 y con un punto cierran Zimbabue y Angola que empataron entre ellos 1 a 1.

Brahim Díaz, también de penal, hizo el gol de Marruecos en el empate 1 a 1 ante Mali, un resultado que corta una racha de 18 triunfos consecutivos, pero al menos le sirve a los marroquíes para seguir punteros del Grupo A con 4 puntos, pero aún no están clasificados ya que faltando una fecha Mali tiene 2 puntos igual que Zambia que apenas pudo igualar sin goles con Comoras.