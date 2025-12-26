Copa África: Egipto ganó con lo justo y el anfitrión Marruecos no pudo con Mali

Egipto superó con lo justo a Sudáfrica y el anfitrión Marruecos apenas pudo empatar con Mali en el comienzo de la segunda fecha la fase de grupos de la Copa Africa 2025.
Un gol de penal de Mohamed Salah le dio la victoria a los egipcios sobre Sudáfrica y aunque aún falta una fecha le permitió asegurar la clasificación a octavos de final ya que suman 6 puntos, los Bafana Bafana quedaron con 3 y con un punto cierran Zimbabue y Angola que empataron entre ellos 1 a 1.
Brahim Díaz, también de penal, hizo el gol de Marruecos en el empate 1 a 1 ante Mali, un resultado que corta una racha de 18 triunfos consecutivos, pero al menos le sirve a los marroquíes para seguir punteros del Grupo A con 4 puntos, pero aún no están clasificados ya que faltando una fecha Mali tiene 2 puntos igual que Zambia que apenas pudo igualar sin goles con Comoras.
Este sábado continúa la segunda fecha de la fase de grupos con 4 partidos: Grupo D: Benín vs. Botsuana y Senegal vs. RD Congo. Grupo C: Nigeria vs. Túnez y Tanzania vs. Uganda.
El domingo completan la fecha otros 4 encuentros: Grupo E: Argelia vs. Burkina Faso y Guinea Ecuatorial vs. Sudán. Grupo F: Camerún vs. Gabón y Costa de Marfil vs. Mozambique.