FUTBOL INTERNACIONAL

Cuál es el Top Ten de los clubes más cotizados del mundo y los jugadores más caros del mercado

Clubes españoles e ingleses acaparan los primeros puestos de los clubes de más valor en el mercado. Jugadores argentinos lejos del Top Ten del mercado de pases

Raúl Adriazola
Por Raúl Adriazola [email protected]
El Real Madrid de LaLiga de España, es el club de mayor valor en el mercado del fútbol internacional.

La página web especializada en el mercado de pases mundial, Transfermarkt, emitió en estas últimas semanas del año 2025 las cotizaciones de los clubes, donde se posiciona en lo más alto el eterno Real Madrid, valorado en 1380 millones de euros; escoltado por dos equipos de la Premier League inglesa en el podio.

Respecto a los jugadores y su valor en el mercado de pases, el más valioso es el joven español de 18 años Lamine Yamal, de ascendencia marroquí, y que viste la camiseta blaugrana del Barcelona. Bastante lejos del Top Ten están los argentinos. En el puesto 18° aparece Julián Álvarez (Atlético de Madrid).

yamal 1
Lamine Yamal, el jugador más caro del mercado de pases internacional.

Los 15 clubes con mayor valor de mercado

  1. Real Madrid: 1380 Millones (€)
  2. Arsenal: 1290 M (€)
  3. Manchester City: 1190 M (€)
  4. PSG: 1190 M (€)
  5. Chelsea: 1180 M (€)
  6. Barcelona: 1120 M (€)
  7. Liverpool: 1040 M (€)
  8. Bayern Múnich: 980,6 M (€)
  9. Tottenham: 878,5 M (€)
  10. Manchester United: 711,1 M (€)
  11. Newcastle United: 712,1 M (€)
  12. Inter MIlán: 670,3 M (€)
  13. Nottingham Forest: 619,6 M (€)
  14. Atlético Madrid: 589 M (€)
  15. Juventus: 551,7 M (€)
julian alvarez atlético
Julián Álvarez es el jugador argentino más cotizado del mercado de pases, con un valor de 85 millones de euros.

El Top Ten de los jugadores más caros del mercado de pases del mundo

  • 1- Lamine Yamal (FC Barcelona): 200 M (€)
  • 2- Erling Haaland (Manchester City): 200 M (€)
  • 3- Kylian Mbappé (Real Madrid): 200 M (€)
  • 4- Jude Bellingham (Real Madrid): 160 M (€)
  • 5- Vinicius Junior (Real Madrid): 150 M (€)
  • 6- Pedri (FC Barcelona): 140 M (€)
  • 7- Jamal Musiala (Bayern Múnich): 130 M (€)
  • 8- Michael Olise (Bayern Múnich): 130 M (€)
  • 9- Bukayo Saka (Arsenal): 130 M (€)
  • 10- Cole Palmer (Chelsea): 120 M (€)
  • 18- Julián Álvarez (Atl. Madrid): 100 M (€)
  • 26- Enzo Fernández /Chelsea): 85 M (€)
  • 28- Alexis Mac Allister (Liverpool): 85 M (€)
  • 29- Lautaro Martínez (Inter M.): 85 M (€)

