Cuál es el Top Ten de los clubes más cotizados del mundo y los jugadores más caros del mercado

La página web especializada en el mercado de pases mundial, Transfermarkt, emitió en estas últimas semanas del año 2025 las cotizaciones de los clubes, donde se posiciona en lo más alto el eterno Real Madrid, valorado en 1380 millones de euros; escoltado por dos equipos de la Premier League inglesa en el podio.
Respecto a los jugadores y su valor en el mercado de pases, el más valioso es el joven español de 18 años Lamine Yamal, de ascendencia marroquí, y que viste la camiseta blaugrana del Barcelona. Bastante lejos del Top Ten están los argentinos. En el puesto 18° aparece Julián Álvarez (Atlético de Madrid).
Los 15 clubes con mayor valor de mercado
Real Madrid: 1380 Millones (€)
Arsenal: 1290 M (€)
Manchester City: 1190 M (€)
PSG: 1190 M (€)
Chelsea: 1180 M (€)
Barcelona: 1120 M (€)
Liverpool: 1040 M (€)
Bayern Múnich: 980,6 M (€)
Tottenham: 878,5 M (€)
Manchester United: 711,1 M (€)
Newcastle United: 712,1 M (€)
Inter MIlán: 670,3 M (€)
Nottingham Forest: 619,6 M (€)
Atlético Madrid: 589 M (€)
Juventus: 551,7 M (€)
El Top Ten de los jugadores más caros del mercado de pases del mundo