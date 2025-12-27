El Campus de Estefanía Banini y la Experiencia Montcada ya están a pleno en el club Banco Mendoza

Campus Banini Montcada

"Queremos brindarle nuestra experiencia a todas las chicas para que sepan cómo se entrena en Europa o Estados Unidos y generar estos espacios para que todas puedan llevarse los conocimientos que les permitan crecer como jugadoras. Han venido chicas de todas partes, así es que estamos estamos muy contentos y ojalá sea el primero de muchos campus", dijo Estefanía en medio de una intensa jornada de entrenamientos para las chicas que llegaron de Mendoza y distintos puntos del país para participar no solo de los entrenamientos, sino también de todo lo que tiene que ver con la convivencia y la formación fuera de la cancha.

Tres jornadas a puro fútbol en el club Banco Mendoza

Paralelamente, también en Banco Mendoza y de la mano de Kick Ball Stars, se está realizando una nueva edición en la provincia, la segunda en este 2025, de la denominada Experiencia Montcada en la que futbolistas desde los 8 años se entrenan, disputan partidos amistosos ante equipos locales como Andes Talleres y Sportivo Furlotti y tendrán la posibilidad de acceder a becas para viajar a España tal como ya lo hicieron 6 jugadores seleccionados en agosto.

Camous Banini Montcada

Pol Baqués y Tomás Onorato son los entrenadores que llegaron desde Cataluña para encabezar el trabajo y junto a un completo grupo de entrenadores, transmitir a los jóvenes la metodología con la que se trabaja en el fútbol europeo.

Campus Banini Montcada

Sobre Estefanía Banini y Kick Ball Stars

Estefanía Banini tiene 35 años, juega en el Levante de España, fue una pionera del fútbol femenino en Mendoza y en su carrera profesional jugó en Chile, Estados Unidos y varios clubes España como Valencia y Atlético de Madrid.

Estefi jugó 53 partidos en la Selección argentina, incluidos dos mundiales y 4 ediciones de la Copa América, además de haber sido incluida en el equipo ideal de la historia del fútbol sudamericano.

Kick Ball Stars es una empresa mendocina, de Emanuel Salati, dedicada a organizar experiencias que vinculan el talento joven con el fútbol internacional.