Chiqui Tapia y Pablo Toviggino, imputados por supuesta retención ilegal de aportes de la AFA

La denuncia presentada por la Dirección General Impositiva (DGI) en los primeros días del mes de diciembre avanzó y cuenta ya con la imputación de Claudio Tapia y Pablo Toviggino.

La denuncia que involucra a Tapia y Toviggino

La subdivisión que responde a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) había estimado un perjuicio fiscal de $7.000 millones, entre retenciones impositivas y tributos a la seguridad social, mientras que actualmente el monto denunciado ascendió a $19.000 millones, únicamente en aportes jubilatorios impagos.

sede de la afa

La causa investiga a la entidad madre del fútbol argentino por los delitos mencionados en los artículos 4 y 7 de la ley 27.430 del Régimen Penal Tributario, en los cuales se califica como infracciones a la “apropiación indebida de tributos” y de “recursos de la seguridad social”, con plazos de 30 días para depositar, total o parcialmente, el dinero evadido.

En caso de no hacerlo, los artículos mencionados indican penas de entre 2 y 6 años de prisión para el “agente de retención”, el principal responsable del dinero retenido y administrador de la clave fiscal, quien en este caso es Claudio Tapia.

Además del presidente de AFA y su tesorero, la magnitud de la estructura económica de la asociación genera que se amplíe la investigación hacia otros dirigentes vinculados, entre los cuales se encuentran Cristian Malaspina, presidente de Argentinos Juniors, secretario de la entidad, y Gustavo Lorenzo, director general de la mesa directiva de la asociación acusada.