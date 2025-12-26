Faustino Oro debutó en el Mundial de ajedrez con una positiva jornada

En las primeras dos partidas del día, Faustino Oro le hizo tablas al 19° y 14° del ranking ecuménico, ambos con el título de Gran Maestro Internacional de ajedrez (Shakhriyar Mamedyarov con Elo 2707 y Leinier Domínguez Pérez, ELO 2703). Ese inicio furioso ante dos rivales de jerarquía volvieron a ponerlo en boca de todos.

El viernes terminó con tres partidas más, también ante jugadores que están en los primeros lugares de la clasificación, logrando una victoria versus Fandi (FM, 2326) y cosechando sus primeras dos derrotas en el torneo ante So (Gran Maestro y ELO 2702) y Aronian (Gran Maestro con ELO 2756).