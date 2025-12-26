Inicio Ovación Polideportivo Faustino Oro
Qatar 2025

Faustino Oro debutó en el Mundial de ajedrez con una positiva jornada

En el primer día de competencia, Faustino Oro dio qué hablar e hizo de las suyas ante todos rivales top 20 del ranking

Amadeo Inzirillo
Amadeo Inzirillo
Faustino Oro sigue hablando con su ajedrez.

Muchachos, ahora nos volvimos a ilusionar. Hay Mundial en Qatar y un argentino presente. Faustino Oro, el niño prodigio del ajedrez nacional, arrancó de manera positiva en el inicio de la competencia y prendió la ilusión luego de una positiva jornada ante los mejores del planeta.

En las primeras dos partidas del día, Faustino Oro le hizo tablas al 19° y 14° del ranking ecuménico, ambos con el título de Gran Maestro Internacional de ajedrez (Shakhriyar Mamedyarov con Elo 2707 y Leinier Domínguez Pérez, ELO 2703). Ese inicio furioso ante dos rivales de jerarquía volvieron a ponerlo en boca de todos.

El viernes terminó con tres partidas más, también ante jugadores que están en los primeros lugares de la clasificación, logrando una victoria versus Fandi (FM, 2326) y cosechando sus primeras dos derrotas en el torneo ante So (Gran Maestro y ELO 2702) y Aronian (Gran Maestro con ELO 2756).

Por su parte, Candela Francisco, la otra argentina en el Mundial, logro un triunfazo sobre la neerlandesa Roebers, hizo tablas ante Krush y tuvo dos derrotas versus la búlgara Salimova y la india Vantika.

ajedrez-faustino oro-mundial-india
Faustino Oro sacó 2 puntos en el primer día del Mundial de ajedrez.

Mundial no válido para ser Gran Maestro de ajedrez

El Campeonato Mundial que disputa Faustino Oro es para partidas en modalidades Rápidas y Blitz (15 y 3 minutos, respectivamente) pero no le servirá al joven argentino para buscar la norma que le falta para convertirse en Gran Maestro. El motivo es que para contabilizar deben ser partidas de 120 minutos. El argentino. que ya tiene dos normas y supera los 2500 puntos ELO, tiene hasta el 7 de marzo para alcanzar la tercera norma para ser el GM más joven de la historia.

