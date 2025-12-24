Ni cartita, ni Papá Noel: la particular Navidad que pasará Faustino Oro

A punto de cumplir 12 años, Faustino Oro debería estar esperando al lado de su arbolito, sin embargo, en talento prodigio del ajedrez argentino pasará unas fiestas muy diferentes. Lejos de su país, el joven se encuentra en Qatar, a la espera del comienzo del Mundial que tendrá sede en Doha.

El Mundial arrancará el 25 de diciembre y terminará el 30, con modalidades rápida y blitz. Justamente, por ese formato de competencia, es que el certamen no califica para que Faustino Oro pueda lograr la norma que le falta para convertirse en Gran Maestro de ajedrez (contabilizan las partidas clásicas).