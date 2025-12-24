Ni cartita, ni Papá Noel: la particular Navidad que pasará Faustino Oro

El 24 de diciembre es un día especial para aquellos que celebran la Navidad. Y en ese grupo de personas, los niños son los que la aguardan con más ansias. Papá Noel hace su arribo a las 12 y los regalos son parte del deseo de los más pequeños, grupo en el que debería estar Faustino Oro.
A punto de cumplir 12 años, Faustino Oro debería estar esperando al lado de su arbolito, sin embargo, en talento prodigio del ajedrez argentino pasará unas fiestas muy diferentes. Lejos de su país, el joven se encuentra en Qatar, a la espera del comienzo del Mundial que tendrá sede en Doha.
El Mundial arrancará el 25 de diciembre y terminará el 30, con modalidades rápida y blitz. Justamente, por ese formato de competencia, es que el certamen no califica para que Faustino Oro pueda lograr la norma que le falta para convertirse en Gran Maestro de ajedrez (contabilizan las partidas clásicas).
Faustino Oro intervendrá en ambos torneos con otros exponentes destacados de su generación como el ruso Ivan Zemlyanskii (nacido en 2010; ELO 2539); el turco Yagiz Erdogmus (2011; 2446); el ucraniano Ihor Samunenkov (2009; 2443); el ruso Roman Shogdzhiev (2015; 2388) y el indio Goutham Krishna (2010; 2392), entre otros.
¿Qué le falta a Faustino Oro para ser Gran Maestro de ajedrez?
Alcanzadas dos normas y teniendo en la actualidad más de 2500 puntos ELO, Faustino Orodebe conseguir una tercera norma para llegar al título de Gran Maestro. Si quiere ser, además, el más joven de la historia en lograrlo, deberá hacerlo antes del 7 de marzo.