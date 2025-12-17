¿Qué necesita Faustino Oro para ser el Gran Maestro más joven de ajedrez?

El tema es que el tiempo por delante no es mucho y las opciones de torneos en agenda se reducen. Faustino Oro competirá en el Mundial de Doha, en Qatar, entre Navidad y Año Nuevo. El tema es que ese certamen no es válido para lograr norma porque es de partidas en modalidad Rápida y Blitz (para que sea posible como norma deben ser partidas controladas de 120 minutos).

Todo se perfila rumbo a Países Bajos, ya que en enero, Faustino Oro volverá a jugar el Challenger del Tata Steel Chess, en Wijk aan Zee, la primera oportunidad para terminar de meterse de lleno en la historia.

¿Cómo se obtiene una norma en ajedrez?

Obtener +2600 en un torneo oficial de la FIDE de nueve rondas.

Enfrentar al menos tres grandes maestros de diferentes países

Control de tiempo de al menos 120 minutos.

Presencia de un árbitro internacional

El deseo de Faustino Oro para Argentina

Tras su competencia en el país, ahora Faustino Oro piensa en lo que viene. Sus fiestas de fin de año serán compitiendo en Qatar en el Mundial de modalidad rápida y blitz. A ese lugar, el joven espera llegar con una carta del presidente Javier Milei para presentarlo ante las autoridades de FIDE con el objetivo de tentarlas para que elijan a nuestro país como sede de las Olimpíadas de ajedrez de 2030.