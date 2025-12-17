¿Qué necesita Faustino Oro para ser el Gran Maestro más joven de ajedrez?
Faustino Oro, el niño que deslumbra al mundo, quedó a un solo paso de marcar un récord en ajedrez. Qué le falta para dar el último paso
Por UNO
Su apellido le ahorra varias presentaciones. Faustino Oro está destinado a brillar y lo hace a fuerza de un enorme trabajo que viene gestando hace tiempo más un talento e inteligencia poco visto para los chicos de su edad. La gran promesa del ajedrez argentino quedó a un solo paso de ser Gran Maestro y va por todo.
Faustino Oro tiene la oportunidad de convertirse en el Gran Maestro más joven de toda la historia del ajedrez mundial. El nuevo paso lo dio tras lograr el cuarto lugar, actuación brillante mediante, en el Magistral Szmetan Giardelli de Buenos Aires. En ese certamen, el joven alcanzó su segunda norma (la primera había sido en Madrid), quedando solo a una de lograr el título (el otro requisito es tener más de 2500 puntos ELO, algo con lo que ya cuenta gracias a sus 2503).
Actualmente, el récord del Gran Maestro más joven es propiedad del estadounidense Abhimanyu Mishra, logro que alcanzó con 2 años, 4 meses y 25 días. Para batirle su marca, Faustino Oro deberá lograr la norma faltante antes del 7 de marzo (tendría 2 años, 4 meses y 24 días).
El tema es que el tiempo por delante no es mucho y las opciones de torneos en agenda se reducen. Faustino Oro competirá en el Mundial de Doha, en Qatar, entre Navidad y Año Nuevo. El tema es que ese certamen no es válido para lograr norma porque es de partidas en modalidad Rápida y Blitz (para que sea posible como norma deben ser partidas controladas de 120 minutos).
Todo se perfila rumbo a Países Bajos, ya que en enero, Faustino Oro volverá a jugar el Challenger del Tata Steel Chess, en Wijk aan Zee, la primera oportunidad para terminar de meterse de lleno en la historia.
¿Cómo se obtiene una norma en ajedrez?
Obtener +2600 en un torneo oficial de la FIDE de nueve rondas.
Enfrentar al menos tres grandes maestros de diferentes países
Control de tiempo de al menos 120 minutos.
Presencia de un árbitro internacional
El deseo de Faustino Oro para Argentina
Tras su competencia en el país, ahora Faustino Oro piensa en lo que viene. Sus fiestas de fin de año serán compitiendo en Qatar en el Mundial de modalidad rápida y blitz. A ese lugar, el joven espera llegar con una carta del presidente Javier Milei para presentarlo ante las autoridades de FIDE con el objetivo de tentarlas para que elijan a nuestro país como sede de las Olimpíadas de ajedrez de 2030.