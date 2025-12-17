Construyó una isla en medio del océano y la declaró como el país más libre del mundo

Giorgio Rosa, ingeniero boloñés, imaginó la isla como un espacio fuera de las normas tradicionales. Su objetivo no era solo técnico, sino político y filosófico, crear un país donde no rigieran los impuestos, la burocracia ni las restricciones del Estado italiano. En 1968, en un mundo marcado por protestas, cambios culturales y cuestionamientos al poder, la idea de fundar una nación propia no parecía tan descabellada como hoy podría sonar.

La isla fue bautizada como Isola delle Rose y el país adoptó el nombre oficial de Repubblica Esperantista dell’Isola delle Rose. El esperanto fue elegido como idioma oficial, un gesto claro hacia una identidad internacional, pensada para el mundo entero y no para una sola nación

Isla de las Rosas (1)

El final de esta isla

Sin embargo, el mundo no tardó en reaccionar. Las autoridades no vieron en la isla un experimento creativo, sino una amenaza al orden político. Ese país, nacido del ingenio y la convicción, fue declarado ilegal. Así que Italia decidió ponerle fin a la experiencia. La destrucción marcó el final físico de aquel país, pero no su significado. Aunque el proyecto duró apenas unos días, su historia recorrió el mundo y quedó grabada como un ejemplo único.

El proyecto de Giorgio Rosa tuvo una vida breve, penas 55 días después de finalizar la construcción, su sueño llegó a su fin. Sin embargo, la idea de fundar un país sobre el mar trascendió el tiempo y quedó como un emblema de ingenio, rebeldía y audacia. En 2017, ya con 92 años, el ingeniero autorizó que su extraordinaria historia fuera llevada al cine. Ese mismo año falleció, dejando como legado una de las aventuras más singulares jamás imaginadas.