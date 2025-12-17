América del Sur alberga más de 300 parques nacionales, pero muchos pasan desapercibidos. Hay extensos humedales que han sido objeto de importantes proyectos de restauración ecológica, hasta montañas costeras con una profunda herencia indígena. Hoy te contamos el caso de uno ubicado en Brasil, ubicado entre montañas y maravillas naturales secretas.
El parque nacional con la segunda cascada más alta en el quinto país más grande del mundo: producían diamantes
América del Sur alberga más de 300 parques nacionales, pero muchos pasan desapercibidos. Te contamos sobre uno en Brasil, ubicado entre maravillas naturales
Brasil, el quinto país más grande del mundo, alberga paisajes naturales de una diversidad asombrosa. Entre selvas, ríos gigantes y extensas planicies, existe un parque nacional que destaca por su historia minera, su geografía imponente y una de las caídas de agua más impactantes de Sudamérica. Se trata del Parque Nacional Chapada Diamantina, una joya natural ubicada en el estado de Bahía.
Parque Nacional Chapada Diamantina, Brasil: naturaleza extrema y pasado minero
Cuando hablamos de parques nacionales, se refiere a las áreas del territorio que se encuentran protegidas debido a su valor ecológico, histórico y cultural. En el mundo, estos espacios se crean con el objetivo principal de conservar la biodiversidad existente en ellos y preservar sus recursos naturales para las generaciones futuras. En este sentido, hay muchos que guardan una historia y riqueza única.
Uno de ellos es el Parque Nacional Chapada Diamantina, el cual debe su nombre a un capítulo clave de la historia brasileña. Durante el siglo XIX fue una de las regiones más importantes en la extracción de diamantes, lo que atrajo a miles de buscadores y dio origen a pueblos que aún conservan arquitectura colonial y espíritu aventurero. Aunque hoy la minería está prohibida, tras su designación como parque nacional en 1985, el legado de los diamantes sigue presente en su identidad cultural y en el nombre que lo hizo famoso en todo el mundo.
Además, es una unidad de conservación que protege tesoros como cascadas cristalinas, grutas, majestuosos cañones y montañas imponentes. De hecho, uno de los grandes atractivos de Chapada Diamantina es la Cachoeira da Fumaça, considerada la segunda cascada más alta de Brasil. Su nombre “cascada de humo” se debe a un fenómeno sorprendente: el agua cae desde tal altura que se pulveriza antes de tocar el suelo, formando una nube que parece humo flotando en el aire.
Características de este Parque Nacional
- Tiene 38.000 km² y es más grande que Bélgica.
- El parque protege: valles profundos y cañones, cuevas y grutas subterráneas, ríos de aguas cristalinas, montañas, mesetas y senderos de altura, flora y fauna únicas del nordeste brasileño.
- Su paisaje está compuesto principalmente por montañas de cima plana y enormes valles cubiertos de bosques.
- Albera las cataratas de Fumaça, de 340 metros de altura, la segunda cascada más alta de Brasil, y la cueva Poço Encantado.
- Aquí las aguas se vuelven cristalinas y translúcidas, revelando el azul turquesa de las pozas y manantiales.