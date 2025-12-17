El parque nacional con la segunda cascada más alta en el quinto país más grande del mundo: producían diamantes

Brasil, el quinto país más grande del mundo, alberga paisajes naturales de una diversidad asombrosa. Entre selvas, ríos gigantes y extensas planicies, existe un parque nacional que destaca por su historia minera, su geografía imponente y una de las caídas de agua más impactantes de Sudamérica. Se trata del Parque Nacional Chapada Diamantina, una joya natural ubicada en el estado de Bahía.

Parque Nacional Chapada Diamantina, Brasil: naturaleza extrema y pasado minero

Cuando hablamos de parques nacionales, se refiere a las áreas del territorio que se encuentran protegidas debido a su valor ecológico, histórico y cultural. En el mundo, estos espacios se crean con el objetivo principal de conservar la biodiversidad existente en ellos y preservar sus recursos naturales para las generaciones futuras. En este sentido, hay muchos que guardan una historia y riqueza única.