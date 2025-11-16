El parque nacional con la montaña costera más alta del mundo está en Sudamérica: de cuál se trata

Parque Nacional Natural de Santa Marta, Colombia: la montaña costera más alta de América del Sur

la montaña costera mas alta del mundo en colombia La montaña costera más alta del mundo es conocida como Pico Cristóbal Colón y se encuentra en el centro de la Sierra Nevada de Santa Marta, ubicada en Colombia.

La Sierra Nevada de Santa Marta posee un récord que la distingue del resto del planeta: es la montaña costera más alta del mundo, elevándose desde el nivel del mar hasta picos de más de 5.700 metros en muy pocos kilómetros. Esta característica genera un paisaje abrupto, místico y lleno de contrastes que recuerda a los escenarios montañosos del Cusco.

Dentro del parque se encuentra la famosa Ciudad Perdida (Teyuna), una antigua ciudad indígena construida por la civilización Tayrona hace más de mil años. Sus terrazas de piedra, plataformas circulares, escalinatas y caminos empedrados son los elementos que hacen que muchos la comparen con Machu Picchu, aunque se trate de culturas diferentes.

Estas estructuras no solo sorprenden por su belleza, sino también por su ingeniería, ya que están diseñadas para resistir lluvias intensas, movimientos de tierra y la vegetación densa de la selva tropical.

Parque Nacional Natural de Santa Marta, Colombia (1) El PNN Sierra Nevada de Santa Marta se encuentra ubicado en la sierra del mismo nombre y tiene una extensión de 573.312.

El Parque Nacional Natural Sierra Nevada de Santa Marta es considerado como una de las áreas más diversas del planeta. Alberga más de 600 especies de aves, muchas endémicas, mamíferos emblemáticos como el jaguar, el puma y el mono aullador. Además, tiene ecosistemas que cambian cada pocos kilómetros, desde playas cálidas hasta bosques nublados y páramos de altura.

Dentro del área protegida se encuentra Ciudad Perdida, un importante sitio patrimonial que a menudo se compara con Machu Picchu en Perú, pero sin las multitudes. Ambas tienen historias, culturas y ecosistemas distintos. Pero este parque colombiano ha ganado el apodo de “Machu Picchu en miniatura” por su combinación de montañas sagradas, arquitectura ancestral, terrazas y caminos de piedra, selva nublada, misterio y espiritualidad.

Los viajeros que llegan hasta el Parque Nacional Natural Sierra Nevada de Santa Marta pueden realizar actividades como: trekking hacia la Ciudad Perdida, caminatas por senderos selváticos entre ríos y cascadas, avistaje de aves, recorridos por aldeas indígenas.