El parque nacional más antiguo de Sudamérica se encuentra en Argentina: de cuál se trata

Su creación en 1934 marcó un hito en la conservación ambiental del continente y abrió el camino para la protección de ecosistemas únicos que hoy reciben a millones de visitantes cada año.

Parque Nacional Nahuel Huapi El Lago Nahuel Huapi, de 100 km de largo y el más antiguo con 90 años, se extiende a lo largo de varios brazos que se funden con los picos circundantes, y sus cascadas.

Aunque su declaración oficial como Parque Nacional llegó en 1934, los orígenes de Nahuel Huapi se remontan a 1903, cuando el naturalista, explorador y perito Francisco Pascasio Moreno donó al Estado argentino 75.000 hectáreas con el fin de proteger para siempre ese territorio. Este gesto fue el puntapié inicial para el sistema de parques nacionales de Argentina.

Nahuel Huapi se extiende entre las provincias de Río Negro- Neuquén y en la frontera con Chile, abarcando más de 700.000 hectáreas de bosques andino-patagónicos, lagos glaciares, montañas nevadas y valles profundos. Su ciudad más cercana y principal puerta de entrada es San Carlos de Bariloche, uno de los destinos turísticos más visitados del país.

Al ser el parque nacional más antiguo del continente, Nahuel Huapi también funciona como un refugio natural de especies autóctonas. Aquí conviven:

Huemules

Pumas

Cóndores andinos

Pudúes

Aves acuáticas y de montaña

Además, el parque protege extensos bosques de coihues, ñires y lengas, así como el icónico arrayán, una especie de tronco color canela que forma parte del famoso Bosque de Arrayanes.

Según Argentina.gob.ar el área protegida supo albergar además al primer vivero forestal de la Argentina, hoy consolidado como un jardín botánico distinguido internacionalmente.

Turismo en el Parque Nacional Nahuel Huapi

Nahuel Huapi es un imán para quienes buscan naturaleza y actividades al aire libre. Entre sus experiencias más destacadas se encuentran: