El animal hallado en un país de América del Sur que cambia la historia del mundo

Bautizado como Tainrakuasuchus bellator, este animal tuvo el cuerpo alargado, dientes afilados y su lomo cubierto por una armadura ósea. Si bien, parecia un dinosaurio, no lo es. De hecho, vendría siendo un antepasado muy muy lejano de los cocodrilos actuales.

El descubrimiento de este animal fue publicado en una de las revistas más importantes en la rama de la historia. Se trata del journal of Systematic Palaeontology. Allí se destaca que el hallazgo tuvo lugar en el estado de Rio Grande do Sul y que existió antes de que los dinosaurios dejaran su huella.

El animal que existió en Brasil antes que los dinosaurios

Uno de los aspectos que más llama la atención de este animal llamado Tainrakuasuchus bellator es que vivió antes de los dinosaurios. Según las investigaciones, llegó a tener 2,40 metros de longitud, un cuello flexible y una mandíbula con dientes que le permitían ser un depredador muy temido. No obstante, a diferencia de los dinosaurios carnívoros, este caminaba en cuatro patas, igual que los cocodrilos.

Además, su descubrimiento, al ser tan completo, llena varios huecos de la historia de la paleontología, ya que se habían encontrado restos de reptiles en todo el hemisferio norte en África, pero con este hallazgo, se puede decir que América del Sur fue vital para la evolución de este tipo de animales.

Por qué cambia la historia del mundo

Este animal descubierto en Brasil no es solo especial por la antigüedad o su conexión con otros restos hallados en todo el mundo, sino porque es una pieza importante para comprender la evolución.

Durante años, los investigadores han querido entender cómo fue el paso de los reptiles primitivos del Paleozoico y los grandes grupos del Mesozoico y este fósil encontrado en América del Sur puede responder gran parte de esas preguntas.