El observatorio más grande del mundo está en América del Sur: tiene una altitud extrema y pronto será superado

La combinación de señales de todas las antenas en este observatorio de Chile simula un telescopio con un diámetro de hasta 14 kilómetros, lo que le otorga una resolución hasta 10 veces más nítida que el Telescopio Espacial Hubble.

Este observatorio, que pronto será desterrado de su lugar como el más grande del mundo, ha permitido avances significativos en la comprensión de la formación de sistemas planetarios, el origen de la vida en otros lugares y ha captado componentes químicos en el universo.

agujero negro, imagen Los científicos pudieron detectar la primera imagen de un agujero negro en este observatorio.

Uno de sus logros más importantes fue el de contribuir a la primera imagen de un agujero negro (la del agujero negro supermasivo en la galaxia M87).

La construcción que lo superará

Pese a que este observatorio ocupa el lugar del más grande del mundo, lo cierto es que pronto será superado por otra construcción: el Telescopio Extremadamente Grande (ELT), que se está construyendo en el cerro Armazones en el desierto de Atacama.

Este proyecto de la Organización Europea Austral (ESO) será el telescopio óptico e infrarrojo más grande del mundo una vez que esté operativo. Al igual que lo ha hecho este, la nueva creación permitirá avances significativos en la astronomía, como el estudio de la materia oscura y la búsqueda de vida en otros planetas.