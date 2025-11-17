Un observatorio es un lugar o una organización dedicada a observar fenómenos de interés para recopilar, analizar y difundir información sistemáticamente, y lo cierto es que el más grande de todo el mundo se encuentra en América del Sur. Si bien es cierto que puede ser superado por otra construcción en camino, esta se desarrolla en el mismo lugar.
El observatorio más grande del mundo está en América del Sur: tiene una altitud extrema y pronto será superado
América del Sur cuenta con el observatorio más grande de todo el mundo. Más precisamente, el mismo se ubica en el norte de Chile
Más precisamente, este observatorio se encuentra en el Llano de Chajnantor, en el desierto de Atacama, en el norte de Chile, a más de 5.000 metros sobre el nivel del mar. Su nombre es Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA).
El observatorio más grande del mundo está en Chile
Gracias a la participación conjunta de 66 antenas de precisión, este observatorio funciona como un solo telescopio gigante. Su ubicación es ideal, ya que la atmósfera es perfecta para captar las longitudes de onda milimétricas y submilimétricas.
La combinación de señales de todas las antenas en este observatorio de Chile simula un telescopio con un diámetro de hasta 14 kilómetros, lo que le otorga una resolución hasta 10 veces más nítida que el Telescopio Espacial Hubble.
Este observatorio, que pronto será desterrado de su lugar como el más grande del mundo, ha permitido avances significativos en la comprensión de la formación de sistemas planetarios, el origen de la vida en otros lugares y ha captado componentes químicos en el universo.
Uno de sus logros más importantes fue el de contribuir a la primera imagen de un agujero negro (la del agujero negro supermasivo en la galaxia M87).
La construcción que lo superará
Pese a que este observatorio ocupa el lugar del más grande del mundo, lo cierto es que pronto será superado por otra construcción: el Telescopio Extremadamente Grande (ELT), que se está construyendo en el cerro Armazones en el desierto de Atacama.
Este proyecto de la Organización Europea Austral (ESO) será el telescopio óptico e infrarrojo más grande del mundo una vez que esté operativo. Al igual que lo ha hecho este, la nueva creación permitirá avances significativos en la astronomía, como el estudio de la materia oscura y la búsqueda de vida en otros planetas.