Se agudizó la crisis y se confirmó la acefalía en San Lorenzo: cómo sigue la vida del club y qué dijo Moretti
San Lorenzo fue declarado en acefalía tras la reunión de Comisión Directiva
Por UNO
La crisis institucional que atraviesa San Lorenzo parece no tener fin. En la reunión de Comisión Directiva que tuvo varias etapas este martes, un buen número de dirigentes presentaron la renuncia y se confirmó la acefalía del club. Marcelo Moretti, actual presidente de la institución, no fue una de esas autoridades que desistió de su puesto y, además, aseguró que no iba a renunciar y que la licencia "no era una posibilidad".
En el mencionado cónclave, se alcanzaron las renuncias necesarias para declarar la acefalía de San Lorenzo pero quienes decidieron no desistir de su puesto fueron el propio Marcelo Moretti, Néstor Ortigoza, Alan Navarro, Emiliano Rodríguez, Sergio Costantino, Alejandro Tamer y Cristian Evangelista.
La caótica reunión y el comunicado de San Lorenzo sobre la acefalía
La reunión de Comisión Directiva contó con varias etapas, un cuarto intermedio y escándalo. Marcelo Moretti, como acompañante en una camioneta, recibió una denuncia por parte de un hincha, quien aseguró haber sido embestido por la misma. “Él estaba sentado en ese lado y manejaba otra persona. Lo empecé a putear, le golpeé la ventana. Hace marcha atrás para irse porque estaba parado en el semáforo, dobla a la derecha, me lleva puesta la bicicleta, la rueda de adelante, y me pisa el pie izquierdo”, sostuvo en declaraciones televisivas.
En la segunda parte del conclave llevado a cabo en el recinto ubicado en Flores, Moretti se escapó por una de las puertas alternativas del lugar y abandonó la reunión, pero terminó regresando veinte minutos más tarde para continuar formando parte. Además, un grupo de hinchas se hizo presente en las inmediaciones de Ciudad Deportiva para protestar contra la Comisión Directiva.
Por último, con la acefalía ya confirmada y con el quórum de varios de los dirigentes azulgranas, el propio Moretti se negó a estampar su firma en el acta para dar comienzo al nuevo proceso institucional que presenciará San Lorenzo.
"San Lorenzo comunica que su Comisión Directiva ha ingresado en estado de acefalía, ante la renuncia de la mayoría de sus miembros y de acuerdo a lo establecido en el Estatuto Social. Los dirigentes Julio Lopardo, Andrés Terzano, Martín Cigna, Leandro Goroyesky, Carina Farías, Mateo Sagardoy, Uriel Barros, María Soledad Boufflet, Pablo García Lago, Javier Allievi, Marcelo Culotta, Belén Lugones, Leonardo Virardi y Agustina Nordenstrom ratificaron este martes las renuncias a sus cargos. También lo hizo el vocal suplente Mariano Marino", indicaron desde el Cuervo en sus canales oficiales para informar la situación.
"Al confirmarse la configuración del estado de acefalía de la Comisión Directiva, se encomendó a la Presidencia de la Asamblea de Representantes del Club la convocatoria con urgencia a reunión extraordinaria para que asuman transitoriamente y para que en las siguientes 48 horas convoquen al cuerpo completo de la Asamblea de Representantes a los efectos de designar una Comisión Transitoria", continuó el comunicado.
Será la Asamblea de representantes quien deberá asumir la conducción provisoria y comenzar en la creación de una Comisión Directiva transitoria, instancia previa al llamado definitivo a elecciones para conocer al nuevo presidente del cuadro azulgrana.
En principio, quien estaría a la cabeza del nuevo proceso que atravesará el conjunto de Boedo sería Daniel Matos, mientras el plantel de San Lorenzo, con Damián Ayude como el entrenador, deberá comenzar la temporada con la mirada puesta en la Liga Profesional y la Copa Sudamericana.
Qué dijo Moretti
El mandatario azulgrana habló con la televisión y aseguró que impugnará el acta que declara la acefalía del club porque "tiene un montón de vicios y hay cuestiones que lamentablemente se siguen haciendo mal.". Además, Moretti sentenció: "Me quieren hacer un golpe de estado desde hace un año".