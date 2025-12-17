Contra qué películas compite "Belén" de Dolores Fonzi para ser candidata a los premios Oscar

¿De qué trata la película "Belén"?

"En el norte conservador de Argentina, Julieta es acusada de un aborto ilegal tras una emergencia médica. Frente a años de prisión por un crimen que no cometió, su única esperanza es Soledad, una abogada valiente que arriesga todo por defenderla. Su lucha trasciende el juicio y despierta un movimiento de solidaridad y derechos", es la sinopsis de esta película que se puede ver en Prime Video.

Película Belén Camila Plaate y Dolores Fonzi, protagonistas de "Belén".

En una entrevista reciente que Diario UNO pudo realizarle a la actriz Camila Plaate, protagonista de "Belén", la tucumana reflexionó sobre el éxito y el recibimiento que está teniendo la producción.

"Yo creo que esta película despierta un deseo extra de militancia, más allá de su contenido político. Queremos que esta película se vea, se escuche. Creo que la historia de Belén vino a mover el avispero, a hacer ruido. El equipo ha trabajado con mucha conciencia para contar la historia con respeto. Es una historia que sale de un lugar muy chiquito del país, hay muchos mitos del norte que están llegando a todos los rincones del mundo. Es hermoso que el cine y el arte incomode. El arte sirve, funciona, no hay que dejarlo caer", dijo Camila Plaate.