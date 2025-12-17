Esta semana se conoció que la película "Belén" de Dolores Fonzi quedó seleccionada dentro de lo que se conoce como "lista corta" de los premios Oscar. Esto no quiere decir que ya está nominada a estos galardones, sino que aún le falta pasar un filtro más.
Contra qué películas compite "Belén" de Dolores Fonzi para ser candidata a los premios Oscar
La película "Belén" de Dolores Fonzi pasó un nuevo filtro y sigue en carrera para representar a la Argentina en los premios Oscar 2026
¿Contra qué otras películas compite "Belén"?
La película argentina "Belén" compite contra:
- Brasil, "El agente secreto"
- Francia, "Fue solo un accidente"
- Alemania, "Sound of Falling"
- India, "Homebound"
- Irak, "The President’s Cake"
- Japon, "Kokuho"
- Jordania, "All That’s Left of You"
- Noruega, "Valor sentimental"
- Palestina,"Palestine 36"
- Corea del Sur, "No Other Choice"
- España, "Sirât"
- Suiza, "Late Shift"
- Taiwan, "Left-Handed Girl"
- Túnez, "The Voice of Hind Rajab"
Los finalistas a competir por la estatuilla de Mejor Película Extranjera se desvelarán el próximo 22 de enero y los ganadores se darán a conocer el 15 de marzo de 2026 en la gala de los premios Óscar.
¿De qué trata la película "Belén"?
"En el norte conservador de Argentina, Julieta es acusada de un aborto ilegal tras una emergencia médica. Frente a años de prisión por un crimen que no cometió, su única esperanza es Soledad, una abogada valiente que arriesga todo por defenderla. Su lucha trasciende el juicio y despierta un movimiento de solidaridad y derechos", es la sinopsis de esta película que se puede ver en Prime Video.
En una entrevista reciente que Diario UNO pudo realizarle a la actriz Camila Plaate, protagonista de "Belén", la tucumana reflexionó sobre el éxito y el recibimiento que está teniendo la producción.
"Yo creo que esta película despierta un deseo extra de militancia, más allá de su contenido político. Queremos que esta película se vea, se escuche. Creo que la historia de Belén vino a mover el avispero, a hacer ruido. El equipo ha trabajado con mucha conciencia para contar la historia con respeto. Es una historia que sale de un lugar muy chiquito del país, hay muchos mitos del norte que están llegando a todos los rincones del mundo. Es hermoso que el cine y el arte incomode. El arte sirve, funciona, no hay que dejarlo caer", dijo Camila Plaate.