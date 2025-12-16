Los dos jugadores de Boca que Racing tiene en carpeta para el 2026

Por su parte el delantero, exjugador de Banfield, terminó la temporada siendo titular pero su bajo rendimiento lo llevó a ser resistido por los hinchas, tanto en la cancha como en las redes sociales.

lucas blondel.jpg Sin lugar en Boca, Lucas Blondel ve con buenos ojos cambiar de aire.

Hasta el momento no ha existido contacto oficial por parte de Racing y tampoco se conoce la postura de Boca ante una hipotética oferta. Con el correr de los días se espera que hayan datos al respecto.

Lucas Blondel ve con buenos ojos cambiar de aire para tener rodaje y seguir en el radar de la Selección de Suiza, a la que ya representó y en la que sueña con ser convocado para el Mundial 2026.

milton gimenez, boca Milton Giménez terminó la temporada siendo titular en Boca.

Lo de Milton Giménez es un tanto más complejo, ya que el delantero (que fue buscado por Gustavo Costas en anteriores mercados de pases), es considerado por el cuerpo técnico encabezado por Úbeda.

Ambos futbolistas tienen en su contrato una cláusula de recisión de 15 millones de dólares. Pese a ello, en caso de avanzar, desde Racing buscarán una salida por una cifra menor.