Truco casero: cómo evitar que lleguen arañas a casa en el verano

Las arañas se esconden en huecos estrechos, en montones de trastos, cartones acumulados, debajo de las mesas, en as esquinas del techo y cualquier espacio en el que puedan regular su temperatura o colocar huevos.

Algunas arañas también buscan agua para beber, por eso se refugian en espacios con agua estancada. La comida también es una necesidad para las arañas. Si las arañas encuentran en tu casa un espacio con plagas o pequeñas presas, es probable que armen sus telarañas en el interior.

grieta en la pared Algunas especies del jardín se sienten muy atraídas por la temperatura del hogar y las fuentes de alimentos.

Las arañas más comunes son las domésticas, las saltadoras, las arañas patonas, las del sótano, las arañas lobo y las de saco amarillo. Frente a una infestación grande, siempre hay que llamar a un experto en plagas.

Eliminar las arañas en verano es importante, pero también evitarlas. Ordena y limpia los ambientes de la casa con regularidad para que no se junte polvo ni telarañas, aspira detrás de los muebles, sella las grietas en las paredes y controla la humedad o fugas de agua.

Cómo eliminar las arañas que aparecen en verano usando un truco casero

Si encuentras una araña vagando por la casa cuando llega el verano, puedes cazarla con una taza y liberarla, o aspirarla. Si encuentras telarañas y varias arañas, puedes ahuyentarlas con un truco casero y algunos ingredientes.

menta Rocía las grietas y esquinas donde se esconden las arañas con esta mezcla de ingredientes.

Algunas plantas y hierbas mantienen a las arañas alejadas del hogar. La menta, la lavanda, el eucalipto y la citronela tienen un aroma fuerte y desagradable para los insectos.

Puedes colocar ramas u hojas de estas plantas para ahuyentar arañas, o preparar un concentrado de plantas en agua y vinagre para rociar los espacios por donde ingresan y arman sus casas.

Este truco casero es sencillo y natural, pero, si la plaga es muy grande, lo mejor es recurrir a expertos y productos específicos.