Pablo González en los 25 años de Sportscenter: "A Messi lo vi contento, creo que va a estar en el Mundial"

Sportscenter, una marca emblemática del líder mundial en deportes

En ESPN, Sportscenter refleja la actualidad deportiva a través de compactos, entrevistas y coberturas especiales. Sus múltiples ediciones semanales concentran toda la acción, noticias, análisis, entretenimiento y comentarios en profundidad del panorama deportivo nacional e internacional.

Nueve fueron las oportunidades en las que el programa fue distinguido en Argentina con el Martín Fierro al "mejor noticiero deportivo de televisión por cable" por sus producciones en 2008, 2009, 2012, 2013, 2014, 2016, 2017, 2021 y 2022, sumando el año pasado el máximo halago del Martín Fierro de Oro.

Desde los modernos estudios de Buenos Aires se producen ediciones diarias para Argentina, Chile, Colombia y Centroamérica.

La actualidad en Argentina en la voz de Pablo González

Este año, a las filas de ESPN y Sportscenter se sumó un destacado periodista deportivo a nivel nacional: Pablo González. El ex TyC Sports dio un giro a su carrera para continuar en la señal de deportes icónica de América Latina.

En el marco de los 25 años, el canal realizó entrevistas con personalidades destacadas del ámbito deportivo como Lionel Messi, Emanuel Ginóbili, José Luis Clerc y Juan Martín Del Potro, entre otros. Además, tuvo la oportunidad de hacer su séptima nota con el 10 de la Selección argentina y confesó: "A Messi lo vi muy bien, lo vi contento. Yo creo que va a estar en el próximo Mundial. Todavía no da la noticia en público porque está esperando ver cómo está físicamente, cómo va a ser su arranque de año en la pretemporada para dar la decisión final. Yo olfateo (no es información) que Leo va a estar en el próximo Mundial. Lo vi impecable. Cuando terminamos la nota se sacó fotos con cada uno y les firmó camisetas a todos los que participaron de la entrevista".

- ¿Cómo ves la MLS? La liga donde, a meses del Mundial, juegan De Paul y Messi

- Es una liga menor a lado de las grandes ligas como las Europeas como la Premier League, el Calcio y la Liga española. Leo (Messi) tiene un rol importante que es el de aparecer menos, dosificar su físico y, cuando aparece, generar cosas. En la final de la Leo encaminó al equipo de (Javier) Mascherano para quedarse con el título".

La Selección y el próximo Mundial

- ¿Cuál es tu perspectiva del camino que le tocó a la Selección argentina en el próximo Mundial?

- En el sorteo del Mundial me parece que fuimos beneficiados. Ojalá que aprovechemos porque, a priori, es un guiño del destino para que Argentina tenga un grupo 'accesible'.

- ¿La Selección argentina es candidata a ganar el Mundial?

- Argentina tiene un equipazo y tiene muchas chances de repetir lo de Qatar. Tenemos el camino porque, a partir de 16avos, se agrega una llave. Pero Argentina tiene un poderío individual como pocas veces tuvo en su historia. Obviamente con algunos jugadores como Leo (Messi) que ya tienen otra edad. Pero creo que Scaloni tuvo el gran mérito de saber rodearlo con tan buenos jugadores, de un nivel tan alto, que lo que se prioriza es la Selección y no los nombres propios. Si algún nombre propio no está en buen nivel, seguramente no va a ser titular porque eso el DT lo hace muy bien. Además, hay una nueva generación que seguramente va a nutrir muy bien a la Selección para que sea nuevamente candidata.

Selección argentina campeón del mundo La Selección argentina campeona del mundo en Qatar 2022.

-¿Cuál es tu apreciación de Lionel Scaloni?

-A mí me sorprendió. Yo lo conozco desde antes, era un tipo muy jodón y divertido. Ahora es mucho más serio, está súper metido con un gran cuerpo técnico que trabaja un montón. Me parecen muy buenas las conferencias que da, te da una especie de clase porque es muy inteligente. Además, es muy cercano al jugador, como dijo Messi. Cuando el jugador se siente tan cercano al entrenador y no lo siente lejano, ahí es cuando el propio futbolista responde por el entrenador.

-¿Cuáles son las selecciones candidatas a ganar el Mundial y cuál crees que va a dar el batacazo?

- Creo que son siempre las mismas. Marruecos es una selección que puede llegar a ser revelación, por ejemplo. Pero España, Inglaterra, Francia y hasta Portugal son selecciones que pueden pelear el campeonato con Argentina.

Su visión del fútbol argentino actual

- En el ámbito local, ¿cómo calificarías el año de Boca y de River?

- El año de Boca arrancó muy mal y parecía encaminarse, pero la eliminación con Racing le dio un cachetazo futbolístico. Creo que no llega a ser un año bueno a pesar de que clasificó a la Libertadores del año que viene. Lo de River es extraño, sobre todo con Gallardo. Tampoco ha sido bueno lo del Millonario sobre todo porque hizo una erogación y compras millonarias para tener un dream team. En enero hablábamos acá del equipo que tenía River y no queríamos llamarle dream team porque se quema, y así fue. River no pudo armar un buen equipo. Tiene muy buenos nombres, a Gallardo en el banco, pero así todo es un año, para mi gusto, decepcionante.

- ¿Te sorprendió la final entre Racing y Estudiantes?

- Lo de Racing a mí no me sorprende. El Racing de Costas tiene identidad, tiene jugadores que se matan por el entrenador, tiene jugadores que se sienten hinchas aunque no lo sean y tiene, aparte, muy buen plantel. Después de Boca y River, Racing es el tercer mejor plantel, en cuanto a nombres, del fútbol argentino. En lo de Estudiantes, hay un gran mérito de Eduardo Dominguez. Un tipo, para mí, subvalorado en el fútbol argentino. Cada vez que parece que se está por ir, aparece en una final. Cada vez que entra por la ventana, llega a la final. Estudiantes se clasificó porque Barracas tuvo un arbitraje 'polémico' ante Huracán. Eso le da la chance de entrar por la ventana y hoy es campeón. Así que no me sorprende porque tiene buen plantel y porque tiene uno de los mejores entrenadores del fútbol argentino.

estudiantes 10 Estudiantes campeón del Torneo Clausura 2025.

-¿Cuál es tu top 3 de mejores jugadores del fútbol argentino en el 2025?

- Santiago Sosa, el volante de Racing, es la gran revelación que tiene nuestra liga; Leandro Paredes, para mí con un nivel superlativo, y Angelito Di María. Los dos campeones del mundo demuestran otra cosa.

- ¿Y Sebastián Villa? Se habló mucho de él este año...

Sebastián Villa este año la rompió toda, con su velocidad y categoría, con su sabiduría y poder de gol ha sido de los grandes nombres también que ha tenido nuestro fútbol en el 2025. Es para festejar y disfrutar lo que ha logrado Independiente Rivadavia y Villa ha sido, sin dudas, la pieza más importante que tuvo la Lepra.

- ¿Cómo ves el fútbol de Mendoza?

- Godoy Cruz arrancó el año muy bien jugando Copa Sudamericana y con el estadio nuevo, fue de mayor a menor. Tuvo la mala suerte de descender, con todo lo que implica y el dramatismo que le damos al descenso en el fútbol argentino. Sacando eso, hay una revelación en Mendoza. Se habla mucho de Córdoba, que tiene un nuevo equipo en Primera División con Estudiantes de Río IV, pero lo del fútbol de Mendoza hace mucho tiempo que es importante, a pesar de la desgracia futbolística del descenso del Tomba. En Mendoza hay una revolución que lo pone en lo más alto de nuestro fútbol.

gimnasia-ascenso-primera-1 Uno de los hitos del fútbol de Mendoza en el año: el ascenso de Gimnasia y Esgrima a la Primera División. Foto: Cristian Lozano/ Diario UNO

- ¿Crees que van a volver los hinchas visitantes?

- Creo que no hay mucha intención de los dirigentes de que vuelvan los visitantes. Están cómodos con el público local. Con el público visitante tienen que pensar en operativos, en mover las entradas, en las cápsulas de viaje. La gente además no se porta del todo bien, entonces los operativos son más para reprimir que prevenir. Esas pruebas de visitantes que hicieron en los partidos hoy desaparecieron. De golpe no se habló más, salvo en algunos partidos en los que aparecen los neutrales. No sé qué hicieron para que vuelva el público visitante, por eso hoy yo no veo preparado el fútbol argentino para que vuelvan los visitantes.

-¿Te gusta el formato del fútbol argentino?

- A mí el formato mucho no me gusta. Prefiero campeonatos con menos equipos. Está bueno porque le da la posibilidades a equipos que generalmente no pueden pelear un título. Pero igual no termino de entenderlo, pasa el tiempo y el campeonato sigue siendo muy parecido y, con el tema de que nadie va a levantar la mano para bajar a otra categoría, van a seguir siendo campeonatos multitudinarios. No me termina de cerrar.

El streaming, las redes y sus notas más recordadas

-¿Qué opinás de las nuevas formas de consumir deporte vía streaming y redes sociales?

Está buenísimo que haya nuevos canales y nuevas posibilidades. Que explote el streaming a la par de la radio, la tele o lo que sea. Creo que, si el trabajo se hace de manera decente y correcta, está bueno que haya nuevas plataformas. A mí me gusta estar aggiornado con lo nuevo. No podemos estar atados al pasado. Lo que venga, si es para aportar, me parece genial.

maradona pablo gonzalez Pablo González destacó la entrevista con Diego Maradona como una de las más importantes de su carrera.

- A lo largo de tu carrera hiciste muchas notas destacadas, ¿con cuáles te quedás?

- Con Leo (Messi) ahora hice la séptima entrevista mano a mano. Con Román hicimos la nota cuando estaba en Villarreal...Esa nota se la debo a Sergio Gendler porque era una época en la que que Riquelme solo le daba entrevistas a él. Y Gendler un día me llamó por teléfono y me dijo 'Pablito, a Román le gusta Sin Casette' y le pregunté qué significaba eso. Yo con ese dato empecé a buscarlo. La jefa de prensa me decía que no hablaba con nadie, pero me fui de Madrid a Villarreal y le hice una entrevista. La nota con Román está en el top 3 o top 5. Y después bueno, la de Diego Maradona en Cuba... Yo me crié con él. Esa entrevista va a quedar para siempre en mi corazón, Diego nos abrió las puertas sin nada. Fue como tocar el cielo con las manos.