El sorpresivo anuncio de Carlos Alcaraz de cara a la temporada 2026

"Gracias por haber hecho de sueños de niño, realidades. Empezamos este camino cuando apenas era un chaval, y durante todo este tiempo me has acompañado en un viaje increíble, dentro y fuera de la pista. Y he disfrutado muchísimo de cada paso contigo", continuó. "Hemos conseguido llegar a la cima, y siento que, si nuestros caminos deportivos tenían que separarse, debía ser desde ahí arriba. Desde el lugar por el que siempre trabajamos y al que siempre aspiramos llegar".

Es muy difícil para mí escribir este post… Tras más de siete años juntos, Juanki y yo hemos decidido poner fin a nuestra etapa juntos como entrenador y jugador. Gracias por haber hecho de sueños de niño, realidades. Empezamos este camino cuando apenas era un chaval, y durante todo este tiempo me has acompañado en un viaje increíble, dentro y fuera de la pista. Y he disfrutado muchísimo de cada paso contigo. Hemos conseguido llegar a la cima, y siento que, si nuestros caminos deportivos tenían que separarse, debía ser desde ahí arriba. Desde el lugar por el que siempre trabajamos y al que siempre aspiramos llegar. Son tantos los recuerdos que me vienen a la cabeza que quedarme solo con uno no sería justo. Me has hecho crecer como deportista, pero sobre todo como persona. Y algo que valoro muchísimo: he disfrutado del proceso. Me quedo con eso, con el camino recorrido juntos. Ahora llegan tiempos de cambio para los dos, nuevas aventuras y nuevos proyectos. Pero tengo la certeza de que los afrontaremos de la manera correcta, dando lo mejor de nosotros, como siempre hemos hecho. Siempre sumando. Te deseo lo mejor de corazón en todo lo que venga. Me quedo con la tranquilidad de saber que no nos hemos dejado nada por dar, que lo hemos puesto todo a disposición del otro. Gracias por todo, Juanki!

"Ahora llegan tiempos de cambio para los dos. Te deseo lo mejor de corazón en todo lo que venga. Me quedo con la tranquilidad de saber que no nos hemos dejado nada por dar, que lo hemos puesto todo a disposición del otro. Gracias por todo, Juanki", cerró Carlos Alcaraz.

Juan Carlos Ferrero y Samuel López acompañaron a Carlos Alcaraz durante más de siete años y, para cerrar el ciclo, este 2025 fueron condecorados como los Entrenadores de 2025 en los Premios ATP.

Today is a difficult day. One of those when it's hard to find the right words. Saying goodbye is never easy, especially when there are so many shared experiences behind it. We have worked hard, grown together, and shared unforgettable moments. I want to thank you for the time, the trust, the learning, and above all, for the people who have surrounded me throughout this journey. I take with me laughter, challenges overcome, conversations, support during difficult moments, and the satisfaction of having been part of something truly unique. Today, a very important chapter of my life comes to an end. I close it with nostalgia, but also with pride and excitement for what may come next. I know that everything I have lived has prepared me to be better. Thank you, Carlos, for the trust, the effort, and for making your way of competing make me feel so special. I wish you all the best, both professionally and personally. I would also like to thank the entire team for making my work easier throughout all these years. With you, I have learned that work is not just about tasks or results, but about the people who walk alongside you. Each and every one of you has left a mark on me that I will never forget. We have been an incredible team despite the difficulties, and I am sure you will continue to achieve great success. I wish I could have continued. I am convinced that good memories and good people always find a way to cross paths again. Thank you from the bottom of my heart.

Para despedirse, Juan Carlos Ferrero también publicó un posteo en redes sociales agradeciendo todos los años compartidos con Carlitos. "Me llevo risas, retos superados, conversaciones, apoyos en los momentos dificiles y la satisfacción de haber formado parte de algo único. Hoy cierro una etapa muy importante de mi vida. La cierro con nostalgia pero también con orgullo e ilusión por lo que pueda venir. Gracias Carlos por la confianza, el esfuerzo, y por hacer que tu forma de competir me haya hecho sentir tan especial. Te deseo todo lo mejor tanto a nivel profesional como personal. Estoy seguro que seguiréis cosechando éxitos", escribió Ferrero.