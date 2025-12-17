El sorpresivo anuncio de Carlos Alcaraz de cara a la temporada 2026

Carlos Alcaraz termina el 2025 como número 1 del mundo - luego de una ardua batalla anual mano a mano con Jannik Sinner- y con ocho títulos bajo su brazo como saldo, acumulando ya 24 en su carrera.
Carlos Alcaraz termina el 2025 como número 1 del mundo - luego de una ardua batalla anual mano a mano con Jannik Sinner- y con ocho títulos bajo su brazo como saldo, acumulando ya 24 en su carrera.
Pensando en lo que será la siguiente temporada en la que defenderá campeonatos y una buena cantidad de puntos ATP, Carlos Alcaraz tomó una contundente decisión que incide directamente en su desarrollo en el 2026.
El español de 22 años confirmó que Juan Carlos Ferrero no seguirá siendo su entrenador el año próximo. "Es muy difícil para mí escribir este post… Tras más de siete años juntos, Juanki y yo hemos decidido poner fin a nuestra etapa juntos como entrenador y jugador", comenzó diciendo el murciano en sus redes sociales.
"Gracias por haber hecho de sueños de niño, realidades. Empezamos este camino cuando apenas era un chaval, y durante todo este tiempo me has acompañado en un viaje increíble, dentro y fuera de la pista. Y he disfrutado muchísimo de cada paso contigo", continuó. "Hemos conseguido llegar a la cima, y siento que, si nuestros caminos deportivos tenían que separarse, debía ser desde ahí arriba. Desde el lugar por el que siempre trabajamos y al que siempre aspiramos llegar".
"Ahora llegan tiempos de cambio para los dos. Te deseo lo mejor de corazón en todo lo que venga. Me quedo con la tranquilidad de saber que no nos hemos dejado nada por dar, que lo hemos puesto todo a disposición del otro. Gracias por todo, Juanki", cerró Carlos Alcaraz.
Juan Carlos Ferrero y Samuel López acompañaron a Carlos Alcaraz durante más de siete años y, para cerrar el ciclo, este 2025 fueron condecorados como los Entrenadores de 2025 en los Premios ATP.
Para despedirse, Juan Carlos Ferrero también publicó un posteo en redes sociales agradeciendo todos los años compartidos con Carlitos. "Me llevo risas, retos superados, conversaciones, apoyos en los momentos dificiles y la satisfacción de haber formado parte de algo único. Hoy cierro una etapa muy importante de mi vida. La cierro con nostalgia pero también con orgullo e ilusión por lo que pueda venir. Gracias Carlos por la confianza, el esfuerzo, y por hacer que tu forma de competir me haya hecho sentir tan especial. Te deseo todo lo mejor tanto a nivel profesional como personal. Estoy seguro que seguiréis cosechando éxitos", escribió Ferrero.