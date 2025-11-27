Los motivos por los cuales Alcaraz y Sinner perdieron millones de dólares

Más allá que la ATP no puede retirar los premios económicos ya otorgados, los tenistas tienen a fin de año un bono extra llamado "Bonus Pool". Consiste en un fondo anual de 21 millones de dólares que se distribuye entre los jugadores mejor ubicados en el ranking ATP y del ATP Race. Cuanto mejor lugar ocupan, mayor es el monto que pueden recibir.

Sin embargo, para cobrar el bonus es imprescindible que cumplan ciertas reglas:

Jugar un mínimo de Masters 1000 obligatorios.

No saltarse torneos sin una lesión certificada.

Participar en el ATP Finals (si se clasifican).

Cumplir estándares de conducta ATP.

Si cumplen todos los requisitos, es decir, juegan todos los Masters 1000 obligatorios y las ATP Finals si están clasificados, pueden cobrar su parte íntegra del Bonus Pool según su posición en la tabla de puntos.

Jannik Sinner - Carlos Alcaraz Tanto Alcaraz como Sinner ganaron dos Grand Slams.

Cuánto ganaron Alcaraz y Sinner por el Bonus Pool

El tenista murciano finalizó la temporada con ocho títulos lo que representaron 4420 puntos correspondientes para el Bonus Pool; de esta manera acumuló una ganancia de 4.8 millones de dólares.

Sin embargo, le descontaron el 50 por ciento porque faltó a los Masters 1000 de Toronto (Canadá) y Shanghai (China), torneos obligatorios para los mejores 30 del planeta. De esta manera generó una ganancia de 2.4 millones de dólares.

Por su lado, el italiano juntó 3850 unidades quedando segundo en la clasificación, pero no servirá para nada porque se perdió los Masters de Indian Wells, Miami y Madrid por el doping positivo. Además, decidió no presentarse en Toronto para descansar; es así que no recibirá nada de dinero.

Al haber quedado en segundo lugar podría haber ganado entre 3.5 a 4.5 millones de dólares, no obstante, se quedará con las manos vacías.