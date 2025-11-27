Alerta meteorológica: fuertes tormentas con granizo afectan al país

Alerta por tormenta

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta por la llegada de fuertes tormentas a las provincias de Mendoza, San Luis, Córdoba, La Rioja, Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires.

Según el Servicio Meteorológico Nacional, las alertas amarillas significan posibles fenómenos con capacidad de daño. Lo que puede significar la interrupción momentánea de las actividades cotidianas. Con este nivel de alerta, la población debería estar atenta e informarse, ya que el evento monitoreado podría requerir algún tipo de acción en el corto o mediano plazo.