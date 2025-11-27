Inicio Ovación Fútbol Torneo Clausura
Torneo Clausura

Se conocieron los árbitros para los cuartos de final del Torneo Clausura

La Liga Profesional dio a conocer a los jueces encargados de impartir justicia en la instancia de cuartos de final de los playoffs del Torneo Clausura

Carolina Quiroga
Por Carolina Quiroga
Yael Falcón Pérez será uno de los árbitros de cuartos de final del Torneo Clausura.

Yael Falcón Pérez será uno de los árbitros de cuartos de final del Torneo Clausura.

Con días y horarios confirmados de los cuartos de final del Torneo Clausura, la Liga Profesional dio a conocer también los árbitros que serán los encargados de impartir justicia en los cruces de los ocho mejores del certamen. Dicha instancia de playoff se disputará a partir del sábado 29 de noviembre hasta el lunes 1 de diciembre.

La apertura de los cuartos de final tendrá como protagonistas a Central Córdoba de Santiago del Estero y a Estudiantes de La Plata, el próximo sábado 29 desde las 21.30, en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero. El Pincha podrá acudir con visitantes luego del descargo que realizó en AFA por el polémico pasillo del campeón en el Gigante de Arroyito para recibir a Rosario Central. El juez de este cruce será Yael Falcón Pérez y Silvio Trucco estará en el VAR.

El domingo, Boca y Argentinos Juniors se llevarán todos los flashes en un apasionante partido por los cuartos de final del Torneo Clausura. La Bombonera será el escenario del cotejo que comenzará a las 18.30 y tendrá como juez principal a Fernando Echenique mientras que Lucas Novelli estará en el VAR.

boca arg juniors
Boca recibir&aacute; a Argentinos Juniors por los cuartos de final del Torneo Clausura.

Boca recibirá a Argentinos Juniors por los cuartos de final del Torneo Clausura.

El cierre de la fase de cuartos de final será el próximo lunes 1 de diciembre con dos cotejos. El primero tendrá a Barracas Central enfrentándose a Gimnasia y Esgrima de La Plata en el estadio Claudio Fabián Tapia, desde las 17 horas. El árbitro principal del cruce será Hernán Mastrángelo, secundado por Jorge Baliño en la asistencia tecnológica.

El segundo partido del primer día del mes de diciembre tendrá a Racing y a Tigre como protagonistas. El Matador, que viene de eliminar al campeón de la Sudamericana 2025 Lanús, visitará el Cilindro de Avellaneda en un cruce que comenzará a las 21.30. Allí impartirá justicia Andrés Merlos y Pablo Dóvalo estará en el VAR.

Defenición de los cruces de cuartos de final del Torneo Clausura

Los encuentros de cuartos de final (al igual que las semifinales) se jugarán a partido único en el estadio del equipo que mejor haya terminado en la tabla de posiciones de su zona. En caso de igualdad en los 90 minutos reglamentarios, se jugará tiempo suplementario (dos de quince minutos). De persistir la paridad, el ganador se definirá por penales.

fernando echenique
Fernando Echenique ser&aacute; uno de los &aacute;rbitros principales de los cuartos de final del Torneo Clausura.

Fernando Echenique será uno de los árbitros principales de los cuartos de final del Torneo Clausura.

Los cuerpos arbitrales completos para los cuartos de final del Torneo Clausura

Sábado 29 de noviembre

21.30 - Central Córdoba vs. Estudiantes

Árbitro: Yael Falcón Pérez

Árbitro asistente 1: Pablo González

Árbitro asistente 2: Iván Núñez

Cuarto árbitro: Bryan Ferreyra

VAR: Silvio Trucco

AVAR: Fabrizio Llobet

Domingo 30 de noviembre

18.30 - Boca vs. Argentinos

Árbitro: Fernando Echenique

Árbitro asistente 1: Gabriel Chade

Árbitro asistente 2: Facundo Rodriguez

Cuarto árbitro: Felipe Viola

VAR: Lucas Novelli

AVAR: Diego Verlota

Lunes 1 de diciembre

17 - Barracas Central vs. Gimnasia

Árbitro: Hernán Mastrángelo

Árbitro asistente 1: Maximiliano Del Yesso

Árbitro asistente 2: Pablo Gualtieri

Cuarto árbitro: Pablo Gimenez

VAR: Jorge Baliño

AVAR: Diego Romero

21.30 - Racing vs. Tigre

Árbitro: Andrés Merlos

Árbitro asistente 1: Pablo Acevedo

Árbitro asistente 2: Juan Mamani

Cuarto árbitro: Bruno Amiconi

VAR: Pablo Dóvalo

AVAR: Juan Pafundi

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas