Se conocieron los árbitros para los cuartos de final del Torneo Clausura

La apertura de los cuartos de final tendrá como protagonistas a Central Córdoba de Santiago del Estero y a Estudiantes de La Plata, el próximo sábado 29 desde las 21.30, en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero. El Pincha podrá acudir con visitantes luego del descargo que realizó en AFA por el polémico pasillo del campeón en el Gigante de Arroyito para recibir a Rosario Central. El juez de este cruce será Yael Falcón Pérez y Silvio Trucco estará en el VAR.
El domingo, Boca y Argentinos Juniors se llevarán todos los flashes en un apasionante partido por los cuartos de final del Torneo Clausura. La Bombonera será el escenario del cotejo que comenzará a las 18.30 y tendrá como juez principal a Fernando Echenique mientras que Lucas Novelli estará en el VAR.
El cierre de la fase de cuartos de final será el próximo lunes 1 de diciembre con dos cotejos. El primero tendrá a Barracas Central enfrentándose a Gimnasia y Esgrima de La Plata en el estadio Claudio Fabián Tapia, desde las 17 horas. El árbitro principal del cruce será Hernán Mastrángelo, secundado por Jorge Baliño en la asistencia tecnológica.
El segundo partido del primer día del mes de diciembre tendrá a Racing y a Tigre como protagonistas. El Matador, que viene de eliminar al campeón de la Sudamericana 2025 Lanús, visitará el Cilindro de Avellaneda en un cruce que comenzará a las 21.30. Allí impartirá justicia Andrés Merlos y Pablo Dóvalo estará en el VAR.
Defenición de los cruces de cuartos de final del Torneo Clausura
Los encuentros de cuartos de final (al igual que las semifinales) se jugarán a partido único en el estadio del equipo que mejor haya terminado en la tabla de posiciones de su zona. En caso de igualdad en los 90 minutos reglamentarios, se jugará tiempo suplementario (dos de quince minutos). De persistir la paridad, el ganador se definirá por penales.
Los cuerpos arbitrales completos para los cuartos de final del Torneo Clausura