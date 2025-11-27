Se conocieron los árbitros para los cuartos de final del Torneo Clausura

boca arg juniors Boca recibirá a Argentinos Juniors por los cuartos de final del Torneo Clausura.

El cierre de la fase de cuartos de final será el próximo lunes 1 de diciembre con dos cotejos. El primero tendrá a Barracas Central enfrentándose a Gimnasia y Esgrima de La Plata en el estadio Claudio Fabián Tapia, desde las 17 horas. El árbitro principal del cruce será Hernán Mastrángelo, secundado por Jorge Baliño en la asistencia tecnológica.

El segundo partido del primer día del mes de diciembre tendrá a Racing y a Tigre como protagonistas. El Matador, que viene de eliminar al campeón de la Sudamericana 2025 Lanús, visitará el Cilindro de Avellaneda en un cruce que comenzará a las 21.30. Allí impartirá justicia Andrés Merlos y Pablo Dóvalo estará en el VAR.

Defenición de los cruces de cuartos de final del Torneo Clausura

Los encuentros de cuartos de final (al igual que las semifinales) se jugarán a partido único en el estadio del equipo que mejor haya terminado en la tabla de posiciones de su zona. En caso de igualdad en los 90 minutos reglamentarios, se jugará tiempo suplementario (dos de quince minutos). De persistir la paridad, el ganador se definirá por penales.

fernando echenique Fernando Echenique será uno de los árbitros principales de los cuartos de final del Torneo Clausura.

Los cuerpos arbitrales completos para los cuartos de final del Torneo Clausura

Sábado 29 de noviembre

21.30 - Central Córdoba vs. Estudiantes

Árbitro: Yael Falcón Pérez

Árbitro asistente 1: Pablo González

Árbitro asistente 2: Iván Núñez

Cuarto árbitro: Bryan Ferreyra

VAR: Silvio Trucco

AVAR: Fabrizio Llobet

Domingo 30 de noviembre

18.30 - Boca vs. Argentinos

Árbitro: Fernando Echenique

Árbitro asistente 1: Gabriel Chade

Árbitro asistente 2: Facundo Rodriguez

Cuarto árbitro: Felipe Viola

VAR: Lucas Novelli

AVAR: Diego Verlota

Lunes 1 de diciembre

17 - Barracas Central vs. Gimnasia

Árbitro: Hernán Mastrángelo

Árbitro asistente 1: Maximiliano Del Yesso

Árbitro asistente 2: Pablo Gualtieri

Cuarto árbitro: Pablo Gimenez

VAR: Jorge Baliño

AVAR: Diego Romero

21.30 - Racing vs. Tigre

Árbitro: Andrés Merlos

Árbitro asistente 1: Pablo Acevedo

Árbitro asistente 2: Juan Mamani

Cuarto árbitro: Bruno Amiconi

VAR: Pablo Dóvalo

AVAR: Juan Pafundi