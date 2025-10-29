Dos árbitros de la Liga Profesional son candidatos a ser elegidos entre los mejores del mundo

Para seleccionar cuáles "hombres de negro" son los mejores es que tiene en cuenta sus actuaciones en partidos internacionales asignándoles más puntaje a quienes participaron de fases más importantes mientras que no contemplan el desempeño realizado en las ligas locales; por lo tanto, ninguno de los dos árbitros argentinos seleccionados fueron evaluados por su práctica en la Primera División.

Es así que la IFFHS seleccionó a dos representantes de Argentina: Facundo Tello y Darío Herrera. Mientras que el primero fue el encargado de dirigir la final de la Copa Libertadores 2024 entre Botafogo y Atlético Mineiro; el segundo no ha sido seleccionado en partidos decisivos internacionales, pero si ha tenido una presencia regular en competencias de la Conmebol.

Facundo Tello - Darío Herrera Los dos árbitros argentinos que están en carrera.

Los otros árbitros sudamericanos son: Esteban Ostojich (Uruguay), Jesús Valenzuela (Venezuela), Piero Maza (Chile), Raphael Claus (Brasil) y Wilton Sampaio (Brasil). El chileno será el encargado de impartir justicia entre Racing y Flamengo, en el partido correspondiente a las semifinales de la Copa Libertadores.

Entre los últimos ganadores se ubica el polaco Szymon Marciniak (árbitro en la final de la Copa del Mundo entre Argentina y Francia en Qatar) quien lo obtuvo en 2022 y 2023, mientras que en 2024 lo ganó el francés François Letexier y fue nuevamente nominado.

La lista completa de los árbitros seleccionados