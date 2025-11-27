Se retiró Lautaro Acosta, el futbolista más ganador de Lanús

Acosta no sumó minutos en su último partido, por lo cual su despedida en cancha fue en el Estadio Defensores del Chaco de la ciudad de Asunción con dos imágenes que se contraponen.

Es que el Laucha tuvo la oportunidad de convertir su penal y quedar en los pergaminos como el jugador que convirtió el gol definitivo para que el Granate consiguiera el título internacional, sin embargo su tiro se fue desviado y el héroe fue el arquero Nahuel Losada.

Esa sería la imagen negativa mientras que la positiva fue que, finalmente, el título quedo para el conjunto argentino y el nacido en Glew pudo levantar el trofeo del segundo torneo más importante de América.

Al alzarse con este título logró superar a Maximiliano Velázquez, quien tiene cinco títulos en Lanús y el ranking indica que con cuatro quedaron Nicolás Pasquini, Agustín Pelletieri y José Sand.

Además de consagrarse como el más ganador de la historia del Granate el - ahora - ex delantero también es el jugador que más veces vistió su camiseta superando los 400 partidos.

Carlos Izquierdoz - Lautaro Acosta - Copa Sudamericana Lautaro Acosta se retiró siendo campeón de la Copa Sudamericana.

La palabra de Lautaro Acosta

En una noche llena de emociones el Laucha le dedicó unas palabras a sus compañeros: "Quiero agradecer a estos guerreros, a mis compañeros, que me acompañaron y ayudaron cuando no pude más. Estuvieron ahí para levantarme".

Para luego dirigirse a sus hinchas: "Después quiero agradecerles a ustedes (los hinchas). Fuimos recontra felices, lloramos, reímos, siempre hombro con hombro. Me voy siendo el hombre más feliz del mundo".

"Quiero agradecerles por tanto cariño, no hay palabras para describir lo que estoy sintiendo, lo que me está pasando", expresó entre lágrimas.

"No caigo que fue mi último partido como profesional. Feliz y agradecido a la gente por tanto cariño. Es mi casa, todo arrancó con 7 u 8 años acá. Me fui solamente cinco, estoy hace casi 30 años acá. Con alegrías, tristezas, pero siempre hombro con hombro con el club, con la gente. Se cierra una etapa hermosa", concluyó Lautaro Acosta quien se despidió del fútbol profesional.