Paso a paso: cómo usar vinagre blanco para limpiar el ventilador

Existe un ingrediente de casa que casi todos tenemos en la alacena: vinagre. El vinagre es un ingrediente natural y antiguo que se fabrica y comercializa en sus diferentes versiones, cada una con un fin y uso variado. Hoy te comparto un pequeño procedimiento para desinfectar el ventilador usando vinagre, muy sencillo y rápido.
El vinagre es uno de los ingredientes más antiguos de la historia. Aunque no siempre se conoció con este nombre, ya en la antigüedad las civilizaciones utilizaban este vino fermentado y ácido para preparar medicinas, bebidas y recetas.
Actualmente, existen varios tipos de vinagre. El más común, es el fermentado de alimentos que se elabora a partir de cáscaras de frutas y legumbres, es el único vinagre apto para consumo. Por otro lado, existe un vinagre destilado de acidez concentrada que se emplea únicamente para limpiar y desinfectar.
Este último es el protagonista de este truco de limpieza para el ventilador. El ventilador suele llenarse de polvo durante los meses que está en desuso, más aún si no colocamos una funda de tela que lo proteja de la tierra, los bichos y los malos olores.
Paso a paso: cómo limpiar el ventilador con vinagre blanco
Existen dos formas de limpiar el ventilador con vinagre. La más sencilla y segura consiste en realizar una mezcla de vinagre y agua y rociarla en el ventilador. Con un paño limpia y remueve la suciedad.
Otra opción de truco consiste en rociar vinagre en todas las partes del ventilador, cubrirlo con una bolsa grande y encender el ventilador en el nivel más bajo. Este truco elimina el polvo por el movimiento de las paletas, haciendo que la mugre se humedezca por el vinagre. Luego pasas un paño limpio y listo.
Sea cual sea el procedimiento que elijas, no rocíes vinagre en el motor del ventilador ni las partes que estén en contacto con la fuente de electricidad. También puedes ayudarte con un plumero para limpiar las partículas de tierra más superficiales.
Un truco con vinagre y algo más: cómo fabricar una bolsa de tela para el ventilador
Para evitar estos problemas y proteger el ventilador durante el invierno, puedes confeccionar una funda de tela.
No siempre podemos desarmar el ventilador y guardarlo en una caja, por eso es importante cubrirlo cuando no lo utilizas.
- Mide el diámetro del ventilador para cortar bien las telas. Puedes usar retazos viejos o alguna tela barata como fliselina.
- Marca un círculo con el diámetro del ventilador y añade unos centímetros más para colocar el elástico y cubrir bien todo el cuerpo del aparato.
- Realiza un ojal en todo el borde de la tela e introduce el elástico. Así de fácil puedes fabricar una funda para ventilador sin gastar mucho dinero.