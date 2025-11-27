Paso a paso: cómo usar vinagre blanco para limpiar el ventilador

Este último es el protagonista de este truco de limpieza para el ventilador. El ventilador suele llenarse de polvo durante los meses que está en desuso, más aún si no colocamos una funda de tela que lo proteja de la tierra, los bichos y los malos olores.

Paso a paso: cómo limpiar el ventilador con vinagre blanco

Existen dos formas de limpiar el ventilador con vinagre. La más sencilla y segura consiste en realizar una mezcla de vinagre y agua y rociarla en el ventilador. Con un paño limpia y remueve la suciedad.

limpiar ventilador Evita mezclar vinagre con otos productos. Solo se recomienda diluirlo en agua.

Otra opción de truco consiste en rociar vinagre en todas las partes del ventilador, cubrirlo con una bolsa grande y encender el ventilador en el nivel más bajo. Este truco elimina el polvo por el movimiento de las paletas, haciendo que la mugre se humedezca por el vinagre. Luego pasas un paño limpio y listo.

Sea cual sea el procedimiento que elijas, no rocíes vinagre en el motor del ventilador ni las partes que estén en contacto con la fuente de electricidad. También puedes ayudarte con un plumero para limpiar las partículas de tierra más superficiales.

Un truco con vinagre y algo más: cómo fabricar una bolsa de tela para el ventilador

Para evitar estos problemas y proteger el ventilador durante el invierno, puedes confeccionar una funda de tela.

No siempre podemos desarmar el ventilador y guardarlo en una caja, por eso es importante cubrirlo cuando no lo utilizas.

