La mezcla de dos ingredientes que es efectiva para mantener alejada a la araña violinista

El ajo es un repelente de amplio espectro debido a su alto contenido de compuestos ricos en azufre, como la alicina. El olor fuerte y penetrante que desprenden estos compuestos enmascara los rastros de feromonas y otros aromas que la araña violinista utiliza para comunicarse, orientarse y encontrar alimento o pareja.

El limón, al igual que otros cítricos, contiene un compuesto natural llamado d-limoneno en sus cáscaras y aceites esenciales, que es conocido por sus propiedades insecticidas y repelentes. Justamente es este el que irrita los receptores olfativos de la araña violinista.

Esta sobreestimulación de las neuronas sensoriales puede causarles desorientación y parálisis temporal, haciendo que las arañas eviten activamente la fuente del olor.

araña violinista, plagas.jpg Con la mezcla del ajo y el limón, puedes crear un repelente casero contra esta araña.

Los expertos advierten que los elementos presentes en esta mezcla no deben ser utilizados como remedio casero ante una picadura de araña violinista. Si esto ocurre, lo mejor es buscar un especialista cuanto antes.

Cómo preparar y usar esta mezcla contra la araña violinista

Desgrane y pele todos los dientes de la cabeza de ajo. Macháquelos bien en un mortero o píquelos en trozos muy pequeños para liberar sus compuestos de azufre. Coloque los ajos machacados en un recipiente o cazo con 1 litro de agua. Agregue el jugo de los limones o las cáscaras remojadas. Deje reposar la mezcla durante al menos 24 horas para que los ingredientes liberen sus propiedades. Pasado el tiempo de maceración, hierva la mezcla durante aproximadamente 5 a 10 minutos. Después, retírela del fuego y déjela enfriar completamente. Cuele la mezcla con un colador fino para eliminar los trozos sólidos de ajo y limón. Vierta el líquido resultante en una botella con atomizador. Si usa el jabón líquido, añada un chorrito y agite bien la botella para mezclar.

Una vez que tengas este líquido para ahuyentar a la araña violinista, lo que tienes que hacer es rociarlo en aquellas áreas donde hayas detectado la presencia del arácnido. Los lugares de mayor avistamiento suelen ser los siguientes: