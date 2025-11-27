Torneo Clausura: Tigre le amargó la fiesta a Lanús e irá contra Racing en cuartos de final

Tigre venció como visitante por 1-0 a Lanús, flamante campeón de la Copa Sudamericana, en un partido correspondiente a los octavos de final del Torneo Clausura 2025.
Tigre venció como visitante a Lanús, flamante campeón de la Copa Sudamericana, en los octavos de final del Torneo Clausura.
Tigre venció como visitante por 1-0 a Lanús, flamante campeón de la Copa Sudamericana, en un partido correspondiente a los octavos de final del Torneo Clausura 2025.
El único gol del partido lo convirtió el delantero David Romero, a los 3' del segundo tiempo, y fue la diferencia que le permitió avanzar de ronda al conjunto dirigido por Diego Dabove.
A los 19 minutos, Rodrigo Castillo convirtió el tanto de la igualdad, pero el árbitro Leandro Rey Hilfer, a instancias de VAR, observó una mano del delantero local, por lo que decidió anular la jugada.
Tras el encuentro, en el estadio Néstor Díaz Pérez, más de 40.000 hinchas granates celebraron la obtención de un nuevo título internacional y despidieron a Luciano Acosta, quien se retiró del fútbol.
Aunque el resultado no empaña el logro internacional de Lanús, la alegría tras los 90' fue para Tigre que consiguió el pase a los cuartos de final, instancia en la que enfrentará el próximo lunes a Racing, que viene de vencer de manera agónica por 3-2 a River.
Justamente el equipo millonario se ve perjudicado por la eliminación de Lanús y ahora sus únicas chances de jugar la Copa Libertadores 2026 está en que Boca o Argentinos Juniors sean campeones.
En los ocho cruces de octavos de final se registraron 7 victorias de los equipos que jugaron el Grupo A y la única excepción fue Unión, eliminado por Gimnasia La Plata.
Los cuartos de final del Torneo Clausura
Sábado 29/11
Domingo 30/11
Lunes 1/12