Torneo Clausura: Tigre le amargó la fiesta a Lanús e irá contra Racing en cuartos de final

Tras el encuentro, en el estadio Néstor Díaz Pérez, más de 40.000 hinchas granates celebraron la obtención de un nuevo título internacional y despidieron a Luciano Acosta, quien se retiró del fútbol.

Aunque el resultado no empaña el logro internacional de Lanús, la alegría tras los 90' fue para Tigre que consiguió el pase a los cuartos de final, instancia en la que enfrentará el próximo lunes a Racing, que viene de vencer de manera agónica por 3-2 a River.

Justamente el equipo millonario se ve perjudicado por la eliminación de Lanús y ahora sus únicas chances de jugar la Copa Libertadores 2026 está en que Boca o Argentinos Juniors sean campeones.

Supremacía de los equipos del Grupo A en el Clausura

En los ocho cruces de octavos de final se registraron 7 victorias de los equipos que jugaron el Grupo A y la única excepción fue Unión, eliminado por Gimnasia La Plata.

Los cuartos de final del Torneo Clausura

Sábado 29/11

Central Córdoba de Santiago del Estero – Estudiantes de La Plata a las 21:30

Domingo 30/11

Boca – Argentinos Juniors a las 18:30

Lunes 1/12