Fernando Gago fue despedido de Necaxa: el escueto comunicado con el que se confirmó la noticia

"La Directiva ya trabaja en la definición del Director Técnico que encabezará al equipo en el próximo torneo", cerró el escrito. De esta manera, los rojiblancos se despidieron del entrenador.

Sin las acostumbradas palabras de agradecimiento ni reconocimiento a su labor, el mensaje se limitó a informar su cese e indicar que la directiva ya trabaja en la definición del nuevo estratega que tomará las riendas del equipo para la temporada 2026.

La escueta nota refleja la decepción de los directivos con los resultados de Pintita, cuyo paso por el club se resume en 17 partidos dirigidos con apenas 4 victorias, dejando al equipo fuera del Play In y confirmando uno de los proyectos más débiles del torneo.

fernando-gago

Los números de Fernando Gago en Necaxa

17 partidos dirigidos

4 triunfos

5 empates

8 derrotas

Con estos pobres resultados, Necaxa finalizó el torneo Apertura 2025 en el puesto 13 de la tabla de posiciones y, como consecuencia, sin posibilidad alguna de pelear por coronarse como campeón de la Liga MX.