Fernando Gago fue despedido de Necaxa: el escueto comunicado con el que se confirmó la noticia

Fernando Gago llegó a inicios del mes de junio a México, tras su salida de Boca, para convertirse en el director técnico de Necaxa. Este miércoles, la institución de la Liga MX confirmó en sus redes sociales que Pintita no seguiría en el cargo.
Fernando Gago, ex Boca, fue removido de su cargo en Necaxa. La institución dio a conocer su decisión con un escrito en sus redes sociales
Fernando Gago llegó a inicios del mes de junio a México, tras su salida de Boca, para convertirse en el director técnico de Necaxa. Este miércoles, la institución de la Liga MX confirmó en sus redes sociales que Pintita no seguiría en el cargo.
Y si bien era un secreto a voces, no solamente por los resultados sino también por la floja performance del equipo dentro del campo de juego, lo que más sorprendió fue la forma en la que el club dio a conocer su decisión.
Con un posteo en su cuenta de X, sin ninguna foto o placa, la institución aseguró que: "Club Necaxa informa que Fernando Gago y su cuerpo técnico dejan de formar parte de nuestra institución".
"La Directiva ya trabaja en la definición del Director Técnico que encabezará al equipo en el próximo torneo", cerró el escrito. De esta manera, los rojiblancos se despidieron del entrenador.
Sin las acostumbradas palabras de agradecimiento ni reconocimiento a su labor, el mensaje se limitó a informar su cese e indicar que la directiva ya trabaja en la definición del nuevo estratega que tomará las riendas del equipo para la temporada 2026.
La escueta nota refleja la decepción de los directivos con los resultados de Pintita, cuyo paso por el club se resume en 17 partidos dirigidos con apenas 4 victorias, dejando al equipo fuera del Play In y confirmando uno de los proyectos más débiles del torneo.
Con estos pobres resultados, Necaxa finalizó el torneo Apertura 2025 en el puesto 13 de la tabla de posiciones y, como consecuencia, sin posibilidad alguna de pelear por coronarse como campeón de la Liga MX.