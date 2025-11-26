Champions League: Julián Álvarez marcó en la victoria del Atlético de Madrid ante el Inter

Pese a la derrota Inter es uno de los escoltas con 12 puntos en 5 fechas y el Aleti queda con 9 puntos en el puesto 12, lo que por ahora le alcanzaría para disputar el play off, aunque todavía faltan 4 fechas.

Liverpool y Tottenham, con Alexis y el Cuti, fueron goleados

Liverpool, con Alexis Mac Allister de titular, perdió 4 a 1 como local ante el PSV Eindhoven, pese al gol del neerlandés Virgil Van Dijk y Tottenham, con el Cuti Romero, cayó en el Parque de los Príncipes ante el PSG, defensor del título, por 5 a 3.

Embed - BATACAZO Y GOLEADA HISTÓRICA DEL PSV A LOS REDS EN ANFIELD | Liverpool 1-4 PSV | RESUMEN

Con las derrotas, Liverpool cayó al puesto 12 con 9 puntos y Tottenham está 14 con 8 unidades, mientras que el París Saint Germain se acomodó con 12 puntos como escolta y en zona de clasificación directa a los octavos de final.

Póker de Mbappé para el Real Madrid

Kylian Mbappé marcó 4 goles y fue la figura excluyente del triunfo 4 a 3 del Real Madrid en Atenas ante el Olympiakos.

mbappe 1

Sin Mastantuono el conjunto merengue llegó a 12 puntos en 5 fechas, es escolta del puntero y está en el lote de 8 primeros que irían directamente a octavos de final.

Embed - SENSACIONAL PÓKER DE MBAPPÉ EN LA VICTORIA DEL REAL | Olympiacos 3-4 Real Madrid | RESUMEN

La jornada de la Champions League

Arsenal le ganó 3 a 1 al Bayern Múnich, le rompió el invicto y quedó como único puntero con puntaje ideal en 5 fechas de la fase liga de la Champions League en la que Copenhague venció 3 a 2 a Kairat Almaty, Pafos empató en Grecia con el Mónaco 2 a 2, Atalanta goleó en Frankfurt al Eintracht 3 a 0 y el Sporting de Lisboa superó 3 a 0 al Brujas.