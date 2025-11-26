Champions League: Julián Álvarez marcó en la victoria del Atlético de Madrid ante el Inter

Julián Álvarez abrió el marcador en la agónica victoria del Atlético de Madrid ante el Inter por la quinta fecha de la fase liga de la Champions League.
El tanto del cordobés, previa revisión del VAR, fue a los 9', el empate del equipo visitante lo hizo el polaco Piotr Zielinski y a los 92' llegó el tanto decisivo del uruguayo Josema Giménez.
Juan Musso, Nahuel Molina y Giuliano Simeone fueron titulares en el conjunto dirigido por el Cholo Simeone y Lautaro Martínez fue el capitán de los italianos que resignaron su invicto en el Metropolitano de la capital española.
Pese a la derrota Inter es uno de los escoltas con 12 puntos en 5 fechas y el Aleti queda con 9 puntos en el puesto 12, lo que por ahora le alcanzaría para disputar el play off, aunque todavía faltan 4 fechas.
Liverpool, con Alexis Mac Allister de titular, perdió 4 a 1 como local ante el PSV Eindhoven, pese al gol del neerlandés Virgil Van Dijk y Tottenham, con el Cuti Romero, cayó en el Parque de los Príncipes ante el PSG, defensor del título, por 5 a 3.
Con las derrotas, Liverpool cayó al puesto 12 con 9 puntos y Tottenham está 14 con 8 unidades, mientras que el París Saint Germain se acomodó con 12 puntos como escolta y en zona de clasificación directa a los octavos de final.
Kylian Mbappé marcó 4 goles y fue la figura excluyente del triunfo 4 a 3 del Real Madrid en Atenas ante el Olympiakos.
Sin Mastantuono el conjunto merengue llegó a 12 puntos en 5 fechas, es escolta del puntero y está en el lote de 8 primeros que irían directamente a octavos de final.
Arsenal le ganó 3 a 1 al Bayern Múnich, le rompió el invicto y quedó como único puntero con puntaje ideal en 5 fechas de la fase liga de la Champions League en la que Copenhague venció 3 a 2 a Kairat Almaty, Pafos empató en Grecia con el Mónaco 2 a 2, Atalanta goleó en Frankfurt al Eintracht 3 a 0 y el Sporting de Lisboa superó 3 a 0 al Brujas.