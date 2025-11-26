El guiño del Pity Martínez a otro equipo de la Liga Profesional a días de terminar su contrato con River

Esta misma tarde, el futbolista de 32 años dijo presente en las redes sociales. A través de las historias de su cuenta de Instagram, le envió un guiño a Huracán, club en el que realizó las inferiores, debutó en Primera y en el que conquistó la Copa Argentina del 2014.

A 11 años de aquella conquista, que fue ante Rosario Central en el estadio Bicentenario de San Juan, Martínez escribió: "11 años y para toda la vida", junto al emoji de un globo, en clara referencia al elenco de Parque Patricios.

Posteo Pity Martínez

El paso del Pity Martínez por Huracán

El mendocino debutó el 10 de septiembre del 2011, ante Almirante Brown por la quinta fecha del torneo de la Primera B Nacional 2012/13. Su primera conquista llegó en el torneo 2013/14 ante Instituto.

El 26 de noviembre del 2014 se coronó como campeón de la Copa Argentina, ganándole la final a Rosario Central por penales luego de haber igualado sin goles en los 90 minutos reglamentarios.

Días más tarde, más precisamente el 14 de diciembre, Huracán venció a Atlético Tucumán por 4-1 en el tiempo suplementario y abrochó su tan anhelado retorno a la Primera División del fútbol argentino luego de cuatro años en la B Nacional.

Su gran performance en el Globo despertó el interés de Marcelo Gallardo. Como consecuencia, el 20 de enero del 2015 fue oficializado, a cambio de 4.500.000 de dólares por el 75% de su pase, como nuevo futbolista del Millonario.