El guiño del Pity Martínez a otro equipo de la Liga Profesional a días de terminar su contrato con River

En el cierre de una muy mala temporada para el mundo River, que culminó sin títulos y lejos de los objetivos trazados a inicio de año, es lógico que comience a hablarse de recambio. Y uno de los armaría las valijas de cara al 2026 es Pity Martínez.
Pity Martínez tiene vínculo con River hasta diciembre del 2025 y no renovará de cara a la próxima temporada
El mendocino, uno de los héroes de la Copa Libertadores 2018, no mostró su mejor versión desde su retorno a mediados del 2023 y sus días en la institución de Núñez parecen estar contados. En las últimas horas, le envió un guiño a otro club de la Liga Profesional. ¿Será su nuevo destino?
"Gallardo va a llamar a Pity Martínez y le va a confirmar que no lo va a tener en cuenta para el año que viene", confirmó Gustavo Yarroch en la pantalla de ESPN durante la jornada de este miércoles.
Esta misma tarde, el futbolista de 32 años dijo presente en las redes sociales. A través de las historias de su cuenta de Instagram, le envió un guiño a Huracán, club en el que realizó las inferiores, debutó en Primera y en el que conquistó la Copa Argentina del 2014.
A 11 años de aquella conquista, que fue ante Rosario Central en el estadio Bicentenario de San Juan, Martínez escribió: "11 años y para toda la vida", junto al emoji de un globo, en clara referencia al elenco de Parque Patricios.
El mendocino debutó el 10 de septiembre del 2011, ante Almirante Brown por la quinta fecha del torneo de la Primera B Nacional 2012/13. Su primera conquista llegó en el torneo 2013/14 ante Instituto.
El 26 de noviembre del 2014 se coronó como campeón de la Copa Argentina, ganándole la final a Rosario Central por penales luego de haber igualado sin goles en los 90 minutos reglamentarios.
Días más tarde, más precisamente el 14 de diciembre, Huracán venció a Atlético Tucumán por 4-1 en el tiempo suplementario y abrochó su tan anhelado retorno a la Primera División del fútbol argentino luego de cuatro años en la B Nacional.
Su gran performance en el Globo despertó el interés de Marcelo Gallardo. Como consecuencia, el 20 de enero del 2015 fue oficializado, a cambio de 4.500.000 de dólares por el 75% de su pase, como nuevo futbolista del Millonario.