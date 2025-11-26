"La relación con el hincha de Boca se quebró": la revelación de Carlos Palacios

"Ahora se vienen los partidos más importantes. Estoy feliz, tranquilo, me vengo sintiendo con confianza, intentando mejorar. Y buscando hacer un mejor aporte. A cualquier jugador esta clase de partidos te motivan un poco más, te llaman la atención, así que bueno, espero ser mejor", sumó el chileno.

En cuanto a su nueva función en el Boca de Claudio Úbeda, el ex Colo colo reveló: "Uno trata de aprender siempre. Me ha tocado cambiar mi forma de jugar, me siento un jugador diferente, antes no hacía nada, je. Pero tranquilo y feliz, disfrutando de ayudar a mis compañeros. La realidad es que hoy también me toca sacrificarme por el equipo como ellos lo hacen conmigo. Me siento cómodo por dentro y por fuera, trato de dar una mano, pero para atacar también me dan libertad".

Con respecto a su familia, que vive del otro lado de la Cordillera, y su adaptación al Xeneize, Palacios soltó: "Los extraño, pero como la mitad de las cosas que se dijeron eran mentiras, yo me quedaba tranquilo. Cuando salían las cosas yo lo conversaba con los que lo tenía que hablar; en ese sentido siempre estuve tranquilo. Obviamente extraño a mi familia, pero es la profesión que elegí y es lo que me toca hacer. En las vacaciones me tocará disfrutar. Pero las cosas que se dijeron eran mentiras; sé la camiseta que represento y sé donde estoy, en ese sentido estoy tranquilo".

Carlos Palacios analizó cómo es formar parte del mundo xeneize



Su relación con el hincha de Boca

"Siempre me sentí cómodo, sí sé que hubo un tiempo en que la relación con el hincha se quebró, pero siempre me trataron bien. Estoy feliz de estar acá".

"Pasó por un tema de confianza; tal vez me bajé anímicamente por todas las cosas que mencionaba recién. Me dolía que se me juzgara por cosas que no estaba haciendo, pero tranquilo y feliz, esperando retomar ese nivel, que es el que demostré en Colo Colo y por el que me compraron".

"Obvio que uno quiere ser querido por el hincha que uno representa. Uno espera ese cariño. Pero como decía, se me cuestionó por cosas que no hice, entonces me dolía más. Me sentía intranquilo y eso me quitaba confianza a la hora de jugar. Pero creo que esa relación está regenerada. El hincha se da cuenta de que uno quiere jugar acá y que uno da lo mejor".