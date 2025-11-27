Los 2 países de América Latina que compraron más de 20 aviones de combate

Estos dos países que se caracterizaron por adquirir más aviones de combate en el 2025 son Perú y Argentina, que confirmaron la adquisición de 25 aeronaves, que son cazas F-16. Detrás de ellos se ubica Colombia con 17 y después Uruguay y Paraguay con 6 cada uno.

aviones f16

Los países con mayores fuerzas armadas de América Latina

Según el ranking de Global Firepower, Brasil es el país con mayor potencia armamentista de América Latina. De hecho, ocupa el puesto 11 a nivel global. En tanto, en el 32 aparece México, seguido muy de cerca por Argentina.

En el caso de Brasil se lo distingue por la cantidad de personas que tiene a disposición, la tecnología, el armamento y su capacidad para movilizar sus fuerzas. De hecho, es el país de América Latina que más alto aparece en el ranking global que encabezan Estados Unidos, China y Rusia.