Los 2 países de América Latina que compraron más de 20 aviones de combate

Las fuerzas militares son importantes para todos los países y una parte muy importante de estas tiene que ver con la fuerza aérea que posee cada nación. En ese sentido, hay dos países de América Latina que en el 2025 se reforzaron de manera importante al adquirir más de 20 aviones de combate.
Los aviones de guerra son muy importantes en la defensa del territorio de cada país. Si bien, en América Latina no ha habido un conflicto entre naciones desde hace mucho tiempo, cada nación ha tomado muy seriamente la necesidad de defenderse o de estar preparado ante una situación de ataque.
Los 2 países de América Latina que compraron más de 20 aviones de guerra en el 2025
Si bien, las fuerzas militares más importantes de América Latina están en manos de Brasil, seguido de México, hay otros dos países que en el 2025 decidieron adquirir una gran cantidad de aviones de combate para reforzar su poderío militar.
Estos dos países que se caracterizaron por adquirir más aviones de combate en el 2025 son Perú y Argentina, que confirmaron la adquisición de 25 aeronaves, que son cazas F-16. Detrás de ellos se ubica Colombia con 17 y después Uruguay y Paraguay con 6 cada uno.
Los países con mayores fuerzas armadas de América Latina
Según el ranking de Global Firepower, Brasil es el país con mayor potencia armamentista de América Latina. De hecho, ocupa el puesto 11 a nivel global. En tanto, en el 32 aparece México, seguido muy de cerca por Argentina.
En el caso de Brasil se lo distingue por la cantidad de personas que tiene a disposición, la tecnología, el armamento y su capacidad para movilizar sus fuerzas. De hecho, es el país de América Latina que más alto aparece en el ranking global que encabezan Estados Unidos, China y Rusia.