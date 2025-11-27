Cartilla médica de PAMI: cómo se obtiene y cuáles son las opciones de búsqueda

El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP), conocido coloquialmente como PAMI, les brinda a sus afiliados la posibilidad de encontrar a sus médicas y médicos especialistas, centros de diagnóstico por imágenes y centros oftalmológicos mediante la renovada cartilla médica.
La cartilla médica del PAMI es una guía que contiene información detallada sobre los servicios de salud como la lista de prestadores (médicos, clínicas, farmacias, etc.), especialidades, estudios, tratamientos y cómo acceder a ellos. Funciona como una herramienta para que los afiliados puedan consultar y utilizar su cobertura de salud de manera eficiente.
Cómo se obtiene y cuáles son las opciones de búsqueda de la cartilla médica de PAMI
La cartilla médica de PAMI les permite a los jubilados y pensionados afiliados a encontrar información sobre servicios como el médico o médica de cabecera, distintas especialidades y estudios de diagnóstico. Como así también centros de atención e información adicional (datos de afiliación, recetas, órdenes y otras prestaciones).
A la hora de buscar a su profesional, servicio o distintas especialidades, el PAMI permite que los jubilados y pensionados afiliados tengan en consideración los siguientes puntos de la cartilla médica:
- Por servicio médico
- Por profesional
- Por cercanía
- Por centro de salud
La cartilla médica es tu directorio oficial y personalizado para saber dónde, con quién y cómo acceder a todas las prestaciones que PAMI ofrece. Además, en el sitio web del organismo cada beneficiarios puede descargar su cartilla o ver la cartilla de manera online.
PAMI: qué otras consultas podés realizar respecto a la atención médica
En el mismo apartado, PAMI también suma la posibilidad de que los jubilados y pensionados consulten respecto a atenciones como las siguientes: