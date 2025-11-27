Cartilla médica de PAMI: cómo se obtiene y cuáles son las opciones de búsqueda

La cartilla médica del PAMI es una guía que contiene información detallada sobre los servicios de salud como la lista de prestadores (médicos, clínicas, farmacias, etc.), especialidades, estudios, tratamientos y cómo acceder a ellos. Funciona como una herramienta para que los afiliados puedan consultar y utilizar su cobertura de salud de manera eficiente.

PAMI El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, más conocido como PAMI fue creado en 1971 con el objetivo de brindar asistencia médica integral a las personas mayores.

Cómo se obtiene y cuáles son las opciones de búsqueda de la cartilla médica de PAMI

La cartilla médica de PAMI les permite a los jubilados y pensionados afiliados a encontrar información sobre servicios como el médico o médica de cabecera, distintas especialidades y estudios de diagnóstico. Como así también centros de atención e información adicional (datos de afiliación, recetas, órdenes y otras prestaciones).