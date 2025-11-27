Inicio Sociedad PAMI
Afiliados

Cartilla médica de PAMI: cómo se obtiene y cuáles son las opciones de búsqueda

PAMI renovó su cartilla médica y los jubilados y pensionados afiliados pueden encontrar médicos especialistas, centros oftalmológicos y diagnóstico por imágenes

Marcos Barrera
Por Marcos Barrera [email protected]
Cómo se obtiene y cuáles son las opciones de búsqueda de la cartilla médica del PAMI.

Cómo se obtiene y cuáles son las opciones de búsqueda de la cartilla médica del PAMI.

El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP), conocido coloquialmente como PAMI, les brinda a sus afiliados la posibilidad de encontrar a sus médicas y médicos especialistas, centros de diagnóstico por imágenes y centros oftalmológicos mediante la renovada cartilla médica.

La cartilla médica del PAMI es una guía que contiene información detallada sobre los servicios de salud como la lista de prestadores (médicos, clínicas, farmacias, etc.), especialidades, estudios, tratamientos y cómo acceder a ellos. Funciona como una herramienta para que los afiliados puedan consultar y utilizar su cobertura de salud de manera eficiente.

PAMI
El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, m&aacute;s conocido como PAMI fue creado en 1971 con el objetivo de brindar asistencia m&eacute;dica integral a las personas mayores.

El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, más conocido como PAMI fue creado en 1971 con el objetivo de brindar asistencia médica integral a las personas mayores.

Cómo se obtiene y cuáles son las opciones de búsqueda de la cartilla médica de PAMI

La cartilla médica de PAMI les permite a los jubilados y pensionados afiliados a encontrar información sobre servicios como el médico o médica de cabecera, distintas especialidades y estudios de diagnóstico. Como así también centros de atención e información adicional (datos de afiliación, recetas, órdenes y otras prestaciones).

A la hora de buscar a su profesional, servicio o distintas especialidades, el PAMI permite que los jubilados y pensionados afiliados tengan en consideración los siguientes puntos de la cartilla médica:

  • Por servicio médico
  • Por profesional
  • Por cercanía
  • Por centro de salud
PAMI-cartilla-medica
PAMI renov&oacute; su cartilla m&eacute;dica para que los afiliados puedan encontrar a sus m&eacute;dicas y m&eacute;dicos especialistas, centros de diagn&oacute;stico por im&aacute;genes y centros oftalmol&oacute;gicos m&aacute;s f&aacute;cil y r&aacute;pido.

PAMI renovó su cartilla médica para que los afiliados puedan encontrar a sus médicas y médicos especialistas, centros de diagnóstico por imágenes y centros oftalmológicos más fácil y rápido.

La cartilla médica es tu directorio oficial y personalizado para saber dónde, con quién y cómo acceder a todas las prestaciones que PAMI ofrece. Además, en el sitio web del organismo cada beneficiarios puede descargar su cartilla o ver la cartilla de manera online.

PAMI: qué otras consultas podés realizar respecto a la atención médica

En el mismo apartado, PAMI también suma la posibilidad de que los jubilados y pensionados consulten respecto a atenciones como las siguientes:

Temas relacionados:

las más leídas

Lo que se lee ahora

Te puede interesar