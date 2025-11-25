Accesorios PAMI: cómo pedir el colchón antiescaras, el inodoro portátil y el trapecio

El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP), conocido coloquialmente como PAMI, les ofrece a sus afiliados múltiples beneficios gratis, entre los que se encuentran el programa "Accesorios" y pueden solicitar colchones antiescaras, inodoros y trapecios.
Colchón antiescaras, inodoro portátil y trapecio: cómo solicitar estos accesorios en PAMI
PAMI provee los siguientes elementos gratis para aquellos jubilados y pensionados que los necesiten tener:
- Colchón antiescaras: consiste en la provisión de un elemento adecuado para pacientes con alto grado de inmovilidad y altos factores de riesgo de escaras.
- Inodoro portátil: consiste en la provisión de un elemento indicado para pacientes con dificultades y trastornos de movilidad y comorbilidades.
- Trapecio: consiste en la provisión de un elemento diseñado para ayudar a las personas a sentarse en la cama, a levantarse o facilitar los cambios posturales
El trámite podrá realizarlo la persona afiliada al PAMI, su apoderado/a, familiar o lo puede iniciar el médico si está habilitado en el sistema de Orden Médica Electrónica.
PAMI: qué documentación se necesita para solicitar "Accesorios" (colchones, inodoros, trapecios)
- Orden Médica electrónica
Y, en el caso de no contar con la OME (Orden Médica electrónica), se deberán cumplir los siguientes requisitos impuestos por el PAMI:
- Documento Nacional de Identidad
- Orden manual de médico/a de cabecera o especialista
- Resumen de historia clínica, incluyendo el peso y la talla de la persona afiliada
- Este es un trámite web. Podés realizarlo desde tu celular, tablet o computadora.
Dónde realizar el trámite web del PAMI
Si querés aprender a realizar tus trámites web mirá este video. También podés realizar este trámite en tu agencia. Recordá sacar turno online para una mejor atención.
El médico puede emitir una Orden Médica Electrónica, si está habilitado, y la persona afiliada no debería hacer ninguna gestión.