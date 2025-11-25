Inicio Sociedad PAMI
Trámites

Accesorios PAMI: cómo pedir el colchón antiescaras, el inodoro portátil y el trapecio

Los jubilados y pensionados al PAMI tienen la posibilidad de solicitar gratis tres tipos de accesorios que ayudan a mejorar la calidad de vida de los afiliados

Marcos Barrera
Por Marcos Barrera [email protected]
PAMI explica cómo se pueden solicitar de manera gratuita el colchón antiescaras, el inodoro portátil y el trapecio.

PAMI explica cómo se pueden solicitar de manera gratuita el colchón antiescaras, el inodoro portátil y el trapecio.

El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP), conocido coloquialmente como PAMI, les ofrece a sus afiliados múltiples beneficios gratis, entre los que se encuentran el programa "Accesorios" y pueden solicitar colchones antiescaras, inodoros y trapecios.

PAMI.jpg
El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, m&aacute;s conocido como PAMI fue creado en 1971 con el objetivo de&nbsp;brindar asistencia m&eacute;dica integral&nbsp;a las personas mayores.

El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, más conocido como PAMI fue creado en 1971 con el objetivo de brindar asistencia médica integral a las personas mayores.

Colchón antiescaras, inodoro portátil y trapecio: cómo solicitar estos accesorios en PAMI

PAMI provee los siguientes elementos gratis para aquellos jubilados y pensionados que los necesiten tener:

  • Colchón antiescaras: consiste en la provisión de un elemento adecuado para pacientes con alto grado de inmovilidad y altos factores de riesgo de escaras.
  • Inodoro portátil: consiste en la provisión de un elemento indicado para pacientes con dificultades y trastornos de movilidad y comorbilidades.
  • Trapecio: consiste en la provisión de un elemento diseñado para ayudar a las personas a sentarse en la cama, a levantarse o facilitar los cambios posturales
PAMI-el-nuevo-beneficio-gratis-para-jubilados-y-pensionados-1.jpg

El trámite podrá realizarlo la persona afiliada al PAMI, su apoderado/a, familiar o lo puede iniciar el médico si está habilitado en el sistema de Orden Médica Electrónica.

PAMI: qué documentación se necesita para solicitar "Accesorios" (colchones, inodoros, trapecios)

  • Orden Médica electrónica

Y, en el caso de no contar con la OME (Orden Médica electrónica), se deberán cumplir los siguientes requisitos impuestos por el PAMI:

  • Documento Nacional de Identidad
  • Orden manual de médico/a de cabecera o especialista
  • Resumen de historia clí­nica, incluyendo el peso y la talla de la persona afiliada
  • Este es un trámite web. Podés realizarlo desde tu celular, tablet o computadora.

Dónde realizar el trámite web del PAMI

Si querés aprender a realizar tus trámites web mirá este video. También podés realizar este trámite en tu agencia. Recordá sacar turno online para una mejor atención.

El médico puede emitir una Orden Médica Electrónica, si está habilitado, y la persona afiliada no debería hacer ninguna gestión.

Temas relacionados:

las más leídas

Lo que se lee ahora

Te puede interesar