Accesorios PAMI: cómo pedir el colchón antiescaras, el inodoro portátil y el trapecio

PAMI: qué documentación se necesita para solicitar "Accesorios" (colchones, inodoros, trapecios)

Orden Médica electrónica

Y, en el caso de no contar con la OME (Orden Médica electrónica), se deberán cumplir los siguientes requisitos impuestos por el PAMI:

Documento Nacional de Identidad

Orden manual de médico/a de cabecera o especialista

Resumen de historia clí­nica, incluyendo el peso y la talla de la persona afiliada

Este es un trámite web. Podés realizarlo desde tu celular, tablet o computadora.

Dónde realizar el trámite web del PAMI

Si querés aprender a realizar tus trámites web mirá este video. También podés realizar este trámite en tu agencia. Recordá sacar turno online para una mejor atención.

El médico puede emitir una Orden Médica Electrónica, si está habilitado, y la persona afiliada no debería hacer ninguna gestión.