Los tres canales de contacto con PAMI para recibir atención telefónica o presencial, trámites y consultas

El PAMI posee múltiples canales de contactos, de los cuales en tres podes realizar consultas, trámites, sugerencias y reclamos sobre servicios y prestaciones

El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP), conocido coloquialmente como PAMI, posee múltiples canales de contacto para realizar trámites y consultas, recibir atención telefónica o presencial y enterarte de todas las novedades de la obra social.

El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, más conocido como PAMI fue creado en 1971 con el objetivo de brindar asistencia médica integral a las personas mayores.

Todos los jubilados y pensionados afiliados al PAMI pueden acceder a múltiples canales de contacto por los cuales pueden realizar trámites y consultas, recibir atención telefónica o presencial. Además, en el caso de las redes sociales enterarse de todas las novedades de la obra social.

Tres canales de comunicación para contactarse con el PAMI:

  • PAMI Escucha y Responde
  • BOT de PAMI en tu WhatsApp
  • Redes sociales
PAMI cuenta con múltiples canales de contacto para realizar trámites y consultas, recibir atención telefónica o presencial y enterarse de todas las novedades de la obra social.

PAMI Escucha y Responde

PAMI Escucha y Responde es un centro integral de atención telefónica en la que los jubilados y pensionados afiliados pueden realizar consultas, sugerencias y reclamos sobre servicios y prestaciones. Para recibir atención telefónica, se debe llamar de forma gratuita al 138. La línea se encuentra disponible en todo el país las 24 horas, los 365 días del año.

BOT de PAMI en tu WhatsApp

Con Pame, la asistente virtual de PAMI en WhatsApp, se puede realizar consultas sobre trámites, turnos para agencia, servicios y prestaciones, datos del médico de cabecera, medicamentos, insumos y mucho más las 24 horas desde la comodidad de la casa. Para iniciar una conversación, agendá el número +54 9 11 4370 3138, escribí "Hola" y luego seleccioná una opción del menú.

Redes sociales

Los jubilados y pensionados afiliados se pueden enterar de todas las novedades de PAMI y encontrar información útil sobre los servicios y prestaciones a través de nuestras redes sociales. Tanto en Instagram y Facebook como @pami.org.ar y en X como @pami_org_ar.

Para asegurarse de que los canales son oficiales chequeá que al lado del nombre de la cuenta figure la tilde de verificación. Es muy importante saber que PAMI no tiene intermediarios en redes sociales y que nadie puede cobrar por prestaciones y/o gestiones.

Cómo realizar un trámite web del PAMI

Si querés aprender a realizar tus trámites web mirá este video. También podés realizar este trámite en tu agencia. Recordá sacar turno online para una mejor atención.

El médico puede emitir una Orden Médica Electrónica, si está habilitado, y la persona afiliada no debería hacer ninguna gestión.

