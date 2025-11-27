El consumo y el truco psicológico del efecto bandwagon: ¿Por qué de pronto todos compran lo mismo?

En contextos de consumo, este fenómeno se observa cuando la preferencia por un producto crece a medida que más personas lo compran, no necesariamente por su calidad, precio o utilidad, sino por su popularidad.

efecto bandwagon compras consumo freepik (1) Uno de los efectos que nos arrastran a las compras es el conocido como el efecto bandwagon. Un atajo mental que puede determinar qué compramos, qué usamos, incluso con quién nos sentimos parte. Crédito: Freepik.

Cómo el efecto bandwagon impacta nuestras compras

Cuando adoptamos tendencias de consumo por el efecto bandwagon, muchas veces entramos en un ciclo: vemos que algo se vuelve popular y lo compramos para no quedar afuera, de esa forma sentimos que pertenecemos.

Así lo describe un estudio reciente que vincula este efecto con decisiones de compra, y los sentimientos posteriores: desde la satisfacción hasta culpa, dependiendo del producto.

Además, la combinación entre ese impulso de pertenecer y la presión social puede llevar sobre todo en productos de lujo o moda a lo que algunos investigadores llaman “bandwagon consumption behaviour”: un patrón de consumo intensificado en quienes sienten miedo a quedarse afuera (FoMO) o deseo de encajar.

Comprar lo que “todos” compran

En un mundo hiperconectado, donde redes sociales y publicidad recalcan lo que “consume la mayoría”, este efecto se magnifica. De pronto, nuestras decisiones dejan de ser individuales y racionales, para volverse parte de un fenómeno colectivo: comprar lo que “todos” compran, usar lo que “todos” usan, seguir lo que “todos” siguen.

efecto bandwagon compras consumo freepik (3) En las redes sociales este efecto se magnifica. De pronto, nuestras decisiones dejan de ser individuales y racionales, para volverse parte de un fenómeno colectivo. Crédito: Freepik.

Este arrastre claramente beneficia a las marcas, que buscan generar masa crítica y llegar a más consumidores, pero también pone en jaque nuestra autenticidad.

El efecto bandwagon demuestra que muchas de nuestras compras no responden a una necesidad real, sino al impulso de pertenecer, de no quedarnos fuera.

La próxima vez que te sientas tentada o tentado por una tendencia, tomate un segundo. Preguntate: ¿lo quiero realmente? O solo estás siguiendo lo que muchos ya compraron.