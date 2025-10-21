Efecto dólar electoral: el Banco Nación cambió el plazo fijo a 30, 60 y 90 días

En medio de la tensión que existe alrededor del precio del dólar, el Banco Nación tomó esta medida y volvió a porcentajes similares que llegó a tener el plazo fijo hace dos meses, cuando tocó el 47%.

La medida del Banco Nación fue imitada por otras entidades, que de esta manera buscan apoyar la política del Gobierno nacional y del Banco Central para impedir que el dólar aumente de precio, reteniendo los pesos que podrían ser destinados a esa operación.