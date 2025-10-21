Tras otra suba, el dólar superó los $1.500 y el mayorista quedó a centavos del techo de la banda

plazo fijo en dolares (2) El dólar blue quedó este martes a $1.545 para la venta.

En los bancos, el promedio del tipo de cambio minorista se ubicó entre los $1.510 y $1.520 para la venta (Santander, Supervielle). Sin embargo, hubo picos de $1.525 (Macro).

Qué pasó con el dólar mayorista y los financieros

Ni siquiera el nuevo apoyo del secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, pudo calmar la escalada de la moneda, que acumuló un alza de $40 en la semana.

“No queremos otro estado fallido en América Latina, y una Argentina fuerte y estable como buen vecino está en el interés estratégico de Estados Unidos”, dijo Bessent.

Añadió que el presidente Javier Milei “se ha esforzado por revertir políticas económicas irresponsables anteriores, como el gasto excesivo, la irresponsabilidad fiscal y el endeudamiento imprudente”. Y sumó el apoyo que el Fondo Monetario Internacional (FMI) reiteró al “sólido programa económico” de Argentina.

Con todo, el mayorista escaló hasta los $1.490,50, producto de un aumento del 1%. Actualmente, el régimen de bandas cambiarias está establecido en $1.491,07 para el techo. Algo que obligó al Banco Central a intervenir con la venta de U$S45 millones.

En la cotización de los tipos de cambio financieros, el dólar MEP subió 1,8% hasta $1.580,1, y el Contado con Liquidación (CCL) registró un incremento de 1,9% y superó los $1.600, hasta ubicarse en $1.600,37.