Inicio Economía dólar
Mercado cambiario

Pese al swap con EE.UU., el dólar oficial, el blue y el mayorista cerraron con una suba de 1,3%

Mientras el dólar blue llegó a $1.505, el oficial Banco Nación cerró en $1.495. El CCL, la mayor suba. Qué pasó con el dólar mayorista tras formalizarse el swap

Miguel Ángel Flores
Por Miguel Ángel Flores [email protected]
Hubo una suba generalizada de los distintos tipos de dólar tras la formalización del swap con Estados Unidos

Hubo una suba generalizada de los distintos tipos de dólar tras la formalización del swap con Estados Unidos

El dólar oficial cerró este lunes en $1.445 para la compra y $1.495 a la venta en Banco Nación, tras una suba de $20. Fue la misma que el dólar blue para terminar en $1.505 en la primera rueda de la semana, y luego de anunciarse el swap con Estados Unidos.

Antes de iniciarse la jornada y a la espera de una reacción favorable de los mercados y de menor volatilidad, el Banco Central (BCRA) había anunciado la formalización del swap de US$20.000 millones con el Tesoro de Estados Unidos.

El objetivo declarado del intercambio de pesos por dólares es “contribuir a la estabilidad macroeconómica de Argentina, con énfasis en preservar la estabilidad de precios y promover un crecimiento económico sostenible”.

Sin embargo, durante todo el lunes hubo una suba generalizada de los distintos tipos de dólar. Mientras el oficial y el blue registraron un alza de 1,3%, la mayor se dio con el dólar CCL (Contado con Liquidación) que cerró en casi $1.603 (2,4%).

El anuncio del swap se conoció a solo 4 ruedas para las elecciones legislativas del 26 de octubre. Aún así quedó demostrado que el mercado financiero sigue inquieto por la falta de definiciones.

Qué pasó con el dólar mayorista y MEP tras anunciarse el swap

Pese a formalizarse el acuerdo, el dólar se incrementó en 1,4% respecto al último cierre y quedó a $5 pesos de romper la barrera de los $1.500. Una barrera que sí perforó el dólar blue.

En los bancos, el promedio del tipo de cambio minorista se ubicó entre $1.495 y $1.500 para la venta. La mayor cotización se alcanzó a $1.505 en las pizarras del Santander e ICBC, aunque en algunos bancos provinciales llegó a tocar los $1.510.

El dólar blue llegó a ofrecerse por $1.510 en la city mendocina, luego de subir 1,3% durante este lunes.

A su vez, el mayorista se ubicó en $1.477. Eso es 5% más, lo que lo colocó a sólo 1% del techo de la banda cambiaria, que el BCRA actualizó a $1.490,57.

Por su parte, entre los financieros, el MEP escaló 0,9% hasta$1.554,40. Y el CCL (Contado Con Liquidación) fue el del mayor aumento, con 1,4% hasta los $1.565,69.

Temas relacionados:

las más leídas

Lo que se lee ahora

Te puede interesar