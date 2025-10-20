Pese al swap con EE.UU., el dólar oficial, el blue y el mayorista cerraron con una suba de 1,3%

Sin embargo, durante todo el lunes hubo una suba generalizada de los distintos tipos de dólar. Mientras el oficial y el blue registraron un alza de 1,3%, la mayor se dio con el dólar CCL (Contado con Liquidación) que cerró en casi $1.603 (2,4%).

El anuncio del swap se conoció a solo 4 ruedas para las elecciones legislativas del 26 de octubre. Aún así quedó demostrado que el mercado financiero sigue inquieto por la falta de definiciones.

Qué pasó con el dólar mayorista y MEP tras anunciarse el swap

Pese a formalizarse el acuerdo, el dólar se incrementó en 1,4% respecto al último cierre y quedó a $5 pesos de romper la barrera de los $1.500. Una barrera que sí perforó el dólar blue.

En los bancos, el promedio del tipo de cambio minorista se ubicó entre $1.495 y $1.500 para la venta. La mayor cotización se alcanzó a $1.505 en las pizarras del Santander e ICBC, aunque en algunos bancos provinciales llegó a tocar los $1.510.

El dólar blue llegó a ofrecerse por $1.510 en la city mendocina, luego de subir 1,3% durante este lunes.

A su vez, el mayorista se ubicó en $1.477. Eso es 5% más, lo que lo colocó a sólo 1% del techo de la banda cambiaria, que el BCRA actualizó a $1.490,57.

Por su parte, entre los financieros, el MEP escaló 0,9% hasta$1.554,40. Y el CCL (Contado Con Liquidación) fue el del mayor aumento, con 1,4% hasta los $1.565,69.